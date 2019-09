Bordet: "La autovía de la ruta 18 se debe terminar completamente"

Acceso sur

105 viviendas por mes

Detalle de las obras en Villaguay

Acciones en el territorio

Presencias

"Es nuestro propósito, esperando una etapa que se abra a partir de diciembre, plantear con mucha firmeza desde la provincia de Entre Ríos, que la autovía de la ruta 18 se debe terminar completamente, no solo en las cabeceras", expresó Bordet, quien estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Planeamiento, Luis Benedetto, el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider y el titular del IAPV, Marcelo Casaretto.El mandatario entrerriano destacó y celebró la decisión de empresarios entrerrianos de invertir en la provincia para generar "puestos de trabajo directo", aún "en tiempos de crisis", señaló; y reiteró que la obra de la autovía, que suspendió Nación, "representa seguridad vial" para "las distintas ciudades y pueblos". "Inclaudicable va a ser el reclamo de la provincia por esta ruta", remarcó en referencia al nuevo gobierno que comenzará el 10 de diciembre.Además habló del programa de obras viales que emprenderá la provincia en la próxima etapa, donde "la próxima ruta a pavimentar va a ser la ruta 20". "Lo digo con mucha cautela y precaución, porque esta ruta se prometió muchísimas veces y se vieron frustradas las expectativas de muchos vecinos, lugareños, pobladores que no pudieron ver concretadas esas promesas que se hicieron. Por eso quiero ser cauto. Pero quiero decirles que tenemos previsto, al menos iniciar el primer tramo, desde aquí hasta arroyo Lucas en año que viene con recursos propios, y esto en honor a la verdad buscaremos para los tramos siguientes financiamiento externo de algún lado", detalló durante la inauguración de una estación de servicio en el.ingreso a la ciudad.En ese marco, Bordet resaltó que "si pudimos hacer todo esto en circunstancias adversas, podemos hacer muchísimo más en circunstancias más favorables", y sostuvo que su visita a la ciudad de los encuentros también fue para "comprometernos en otras obras, con más trabajo"."El desafío en los próximos cuatro años es que somos muy optimistas de poder alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto", reiteró el mandatario entrerriano al tiempo que destacó la inauguración de las diez viviendas en Jubileo, en el marco del Programa Primero tu Casa. "Permite solucionar el derecho constitucional de la vivienda y generar trabajo en el empleo y la construcción, sobre todo en épocas donde hay muchas dificultades", añadió luego.En ese sentido, Bordet se refirió a la difícil situación del país y de la provincia y sostuvo que "cada vez tenemos más dificultades y cada vez se hace más cuesta arriba. Como a todas las familias les pasa en su casa: hay gente que ha perdido su trabajo, otra que trabaja y no le alcanza para llegar a fin de mes, y también a nosotros los recursos nos escasean. Por eso no solo tenemos que armar un equipo municipal y provincial, sino también nacional"."Para eso necesitamos poder armonizar con un nuevo presidente como Alberto Fernández, con quien nos une una gran relación política pero también de concepción de lo que tiene que ser la economía, la política social y de salud, y la política que ponga al ser humano y a las personas adelante de los mercados. En definitiva, que se priorice un modelo de crecimiento, de desarrollo y de empleo, y se deje de lado este sistema de especulación que tanto daño está produciendo en las familias argentinas", explicó."Tengo un entusiasmo muy grande por estos cuatro años que van a venir, y muchísimo optimismo. Y lo más importante: las ganas y la energía para seguir transformando la provincia de Entre Ríos", concluyó.A su turno, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, resaltó la importancia de la obra de repavimentación e iluminación del acceso sur: "Además de traerle calidad de vida a toda la zona, también era necesaria por la seguridad vial, algo que la gente demandaba. Además es el ingreso a la ciudad y necesitábamos darle este cambio"."La obra quedó realmente bien y los vecinos están agradecidos. Obviamente agradecemos al gobierno de la provincia, y al gobernador Bordet por este acompañamiento permanente para que estas obras se puedan realizar", redondeó.En Jubileo, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto, repasó la política de viviendas implementada en la provincia desde que fue convocado por el gobernador, hace 21 meses, para esta función. "Inauguramos 65 obras de viviendas, por 2324 viviendas, o sea que en los 21 meses entregamos un promedio de tres obras por mes, es decir un total de 105 viviendas por mes", precisó.Asimismo, el funcionario agregó: "En ejecución tenemos 46 obras por 948 viviendas y tenemos para entregar viviendas en Conscripto Bernardi y en La Florida, en el departamento Federación". Y continuó: "Tenemos para comenzar 65 obras más, que ya están licitadas, por 1215 viviendas. En un año y medio generamos 176 obras por 4887 viviendas, lo cual nos permitió estar en toda la provincia generando actividad económica, puestos de trabajo, en definitiva, viviendas para los trabajadores"."Nuestro desafío era hacer dos, tres o cuatro veces más eficientes de lo que fue el gobierno nacional en materia de viviendas y lo hemos cumplido, por eso estamos entregando todos los barrios en menos de un año", resaltó Casaretto, quien mencionó: "Desde ahora hasta fin de año tenemos para entregar 14 obras más por 275 obras más que ya están prácticamente terminadas".Sobre el final, el directivo aseveró: "Esperamos que el gobierno nacional que viene nos ayude más y podamos hacer más de lo que hemos hecho hasta el momento, con un financiamiento 100 por ciento provincial por una decisión del gobernador".Por su parte el presidente de la Junta de Gobierno de Jubileo, Alcides Del Zart, expresó su agradecimiento al gobernador por las viviendas. "Esto para Jubileo es un logro", dijo y agregó que construyeron una sala velatoria "con ayuda de la provincia y de la Junta de Gobierno". También destacó la entrega de luminarias LED.La provincia concretó la ampliación escuela primaria N° 85 Francisco Ramírez, de jornada completa con albergue. La escuela está ubicada a cinco kilómetros de la ciudad de Villaguay y cuenta con albergue, alrededor de la mitad de los niños y niñas que asisten a clases en el lugar, viven ahí durante los días de semana. La obra consistió en la construcción de un nuevo albergue y la reparación de las instalaciones sanitarias y eléctricas, además, la instalación de gas.El plan director de agua potable contempló trabajos para mejorar la calidad del agua suministrada, ampliar la capacidad de reserva del sistema, uniformar las presiones de suministro mediante el cierre de mallas principales de distribución y expandir las redes de distribución de agua potable a sectores no cubiertos. Con la obra se prevé la provisión de servicios de agua potable para más de 48.000 habitantes.En tanto la obra de alumbrado público para el acceso sur de la ciudad contempló la colocación de 42 luminarias LED con una potencia de 139 w, 700 mA, grado de protección IP 66. La traza comprende desde cabecera del puente, hasta el Boulevard Saldaña Retamar, un total de 1.254 metros.El alumbrado se logrará mediante la instalación de luminarias equipadas con diodos emisores de luz (LED), teniendo en cuenta su alto rendimiento luminoso, larga vida útil (50.000 hs) y su economía en el consumo de la energía eléctrica. Las luminarias se montaron sobre columnas metálicas de 9 metros libres, brazo curvo de 2,5 metros de vuelo, y cada luminaria viene dotada de dispositivos para la protección de cortocircuitos y sobrecargas atmosféricas.En el marco del programa Poder Popular, se entregaron aportes a nueve entidades o grupos asociativos de Villaguay, Villa Clara, Paseo de la Laguna y Lucas Norte por un monto de superior a los 500 mil pesos, destinados a un merendero, un Centro de Jubilados, un taller de costura familiar, una escuela de atletismo, un espacio de enseñanza de ejecución de instrumentos musicales, talleres de fabricación de albañilería y de cocina, y un grupo asociativo de padres de escuela.Asimismo, mediante el programa Mejor es Hacer se otorgaron fondos a 14 proyectos de la ciudad y del departamento por 218 mil pesos. En la oportunidad se fortalecieron propuestas orientadas a la realización de actividades deportivas, culturales, recreativas. Esta línea de acción apunta al mejoramiento del trabajo solidario, con proyección a mediano y largo plazo, constituyendo una herramienta de abordaje territorial que acompaña a la sociedad en su transformación, dotando de contenido solidario a la acción comunitaria.Durante la jornada, también, a través del programa Proaceer se facilitaron recursos a una joven que tiene un emprendimiento de elaboración de productos de carne ovina., por un total de 50 mil pesos.También mediante la Secretaría de Juventud se brindaron recursos a cinco propuestas locales vinculadas a jóvenes y a centros de estudiantes, en el marco de los programas Elegimos Participar y Juventudes en Marcha, por 85 mil pesos.En la jornada, mediante la Dirección de Comedores, se otorgó equipamiento y diferentes elementos a ocho escuelas de la localidad y a un SUM, por una cifra cercana a los 150 mil pesos. Y se entregaron aportes a los clubes Atlético Barrio Sud y Atlético Parque por 100 mil pesos cada uno para realizar mejoras edilicias, así como también dos resoluciones de aportes por 100 mil pesos al Club Sarmiento y Club Salud Pública de Villaguay, para obras.Por otra parte, a través del Programa CIC rurales se hizo entrega del decreto de adjudicación de una camioneta 0 KM al Centro Integrador Comunitario Estación Raíces, ubicado en el departamento Villaguay. A este mismo espacio también se le entregaron utensilios de cocina, juegos infantiles, mobiliario de cocina y de oficina y electrodomésticos.El total de inversión estatal por parte de la cartera social en Villaguay es de 2.418.408 pesos.Respuestas para cada rincón de Entre RíosLas 10 viviendas inauguradas en Jubileo, destinadas a la demanda libre, se concretaron en el marco del Programa Primero tu Casa, y fueron construidas con fondos 100 por ciento provinciales.En detalle, tuvieron una inversión de 11.506.887,27 pesos, que llevó adelante la firma Chezzi Eduardo Marcelo. En esta localidad se ejecutaron dos viviendas monoambientes, cuatro viviendas de un dormitorio; y cuatro viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptadas para situaciones especiales.Los tres modelos cuentan con las fundaciones para futuras ampliaciones, instalación eléctrica completa previendo TV, teléfono y/o Internet como así también la instalación de gas combinado y un termotanque solar.También, en el departamento Villaguay, se ejecutaron con recursos provinciales e inauguraron 12 viviendas en Villa Clara, 10 en Villa Domínguez y 16 en Villaguay, donde también se inició la construcción de siete soluciones habitacionales y en los próximos días se rubricará el contrato para la ejecución de otras 40 viviendas.El gobernador estuvo acompañado en su jornada de trabajo en el departamento Villaguay, el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó; el secretario de Salud, Mario Imaz; y el presidente de la Junta de Gobierno de Jubileo, Alcides Del Zart.También participaron de las actividades los senadores provinciales Mario Torres y Lucas Larrarte; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; los intendentes de Federal, Gerardo Chapino, y de San Salvador, Marcelo Berteth, así como el senador electo Adrián Fuertes; el diputado provincial electo Juan Pablo Coso; y el secretario General de la Uocra Entre Ríos, Walter Doronzoro.