Emprendedores entrerrianos en Córdoba en feria de industrias culturales

Apertura



Pasarela entrerriana



Marcas que representan a la Provincia de Entre Ríos:



Informes

La nueva edición de la Feria es organizada por los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a través de sus organismos de Cultura; y con el apoyo del Consejo Federal de Culturas (CFC), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Región Centro y el Consejo Federal de Cultura.Un contingente entrerriano con 44 marcas de accesorios, indumentaria y objetos de diseño, participa durante los tres días en un imponente espacio ferial que se ubica para el nuevo Centro de Convenciones Brigadier Bustos. En la actividad, las y los diseñadores entrerrianos tienen la posibilidad de compartir instancias de venta y capacitaciones con sus pares de las provincias de la Región Centro, que en total suman unos 120 stands. Además, participarán desarrolladores de videojuegos, músicos, vjs, djs y se presentan producciones audiovisuales de las provincias participantes.El Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través del Área de Industrias Culturales ha programado la logística y el traslado para que unos 60 personas puedan asistir a la actividad.Durante el acto oficial de apertura las autoridades de las provincias dieron la bienvenida al público presente resaltando el carácter federal de una feria que crece año a año. Destacaron además que los verdaderos protagonistas son los expositores que crean objetos únicos y de gran calidad. En ese marco, Germán Gómez, Director General de Gestión Cultural de la Secretarìa de Turismo y Cultura de Entre Ríos saludó a los feriantes y dijo: "Los gobiernos de la región venimos dialogando y trabajando con voluntad para que la Feria del Centro se sostenga y se potencie año a año. Esa voluntad es fundamental. Agradezco a nuestro equipo de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos por sostener y trabajar con tanto empeño. Finalmente pido un reconocimiento un para cada uno de los emprendedores porque son los verdaderos protagonistas de la iniciativa".Como cada año, la Feria del Centro organiza desfiles para presentar la indumentaria de las provincias. En el caso de Entre Ríos el desfile tendrá lugar el domingo 29 a las 18.30 hs. En la pasarela estarán: Romina Roda Diseño de Romina Gabriela Roda; Imperium EKV de Esmeralda Sofia Kihn; Fontana For Lotus de Francisco Fontana; Barakah Diseño de Paula Gabriela Jarupkin; Niña Brócoli de Bárbara Castello y Telar del Río de Alejandra Asensio.Accesorios: Clandestina; MJC Joyas Artesanales; Galizzi y Schneider; Rin Calzados; Ursula; Silvestre; Lucia Maria Diseño; Jorge Adur; Duplo TXTL; A&S; Eco Dreams Design; RG Creaciones; Damariú; Gato Chino y Pueblo Chico Artesanías.Objetos: Rulox Herreria; Vitrofusion Ru; Amuleto Deco; Alma Cuero con Diseño; De Mil Amores; Animate juegos didácticos; Amuleto Cerámica; GP Artesanías en Madera; Margarita Mar; Arana SR; Sanarte; Pancracia Art & Deco; Del Taller de Lola Amigurumis; Arriana Lara Beltzer y DiseñArte Creaciones.Indumentaria: Manos Charrúas; Reyes Vestidos; Barakah Diseño; Fontana For Lotus; Faxa; Niña Brócoli; Telar del Río; Romina Roda Diseños; Imperium EKV y TNK Mallas.Videojuegos: Ghost Creative Studio; Nera e Infinity Games.Músicos: 12 Monos, Dj Vermirando.Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre RíosCorreo electrónico:industriasculturaleser@gmail.comFacebook: www.facebook.com/industriasculturales.entrerios.