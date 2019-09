Entre Ríos monitorea el Delta y las islas de Victoria para prevenir incendios

El secretario de Ambiente, Martín Barbieri, mencionó que según lo establece la Ley 9868, que pauta acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en áreas rurales y forestales de la provincia, "hay que solicitar autorización para realizar cualquier tipo de quema. Sin dicho permiso se inicia un proceso administrativo que deriva en la aplicación de multas". Y agregó que "si bien la quema de pastizales es una práctica habitual, no puede realizarse sin autorización previa porque realizada sin cuidados pueden generar incendios de grandes magnitudes y afectar gravemente al ambiente".



Quienes divisen fuego o columnas de humo deben avisar inmediatamente a la Policía (101) o bomberos (100) o llamar a la oficina del Plan de Manejo del Fuego (0343 -4840555).



Desde el Plan de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, se realizaron recorridas por las islas de Victoria y el Delta para evaluar la situación actual de dichas zonas. Todos los datos recabados durante las recorridas tuvieron por finalidad establecer objetivos a corto y mediano plazo para evitar situaciones que se repiten anualmente.



El informe realizado fue elevado a las autoridades que de algún modo tienen influencia en el lugar o se ven afectadas directamente o indirectamente con este tipo de situación, tal es el caso de la Policía caminera, la empresa concesionaria de la traza Rosario-Victoria, los municipios de Victoria y Rosario, y el Plan Manejo del Fuego de la provincia de Santa Fe, entre otros. La situación en islas de Victoria A partir de los últimos recorridos realizados por los técnicos del Plan, se afirma que en las islas de Victoria no se presentan condiciones extremas para la ocurrencia de grandes incendios en las zonas aledañas al puente Rosario- Victoria. Se observa un escenario de aguas bajas oscilante con tendencia a normalizarse en los próximos meses.



Los puntos de calor detectados hasta la fecha son inferiores a la media para esta época del año lo que concuerda con el escenario de baja carga de combustible disponible para quemar, con tipo predominantemente entre fino y mediano que está reverdeciendo.Se observa una superficie homogénea en su mayor parte, estilo pradera.



La vegetación de todo el largo de la banquina se encuentra verde y a baja altura, lo que no implica un alto riesgo de combustible disponible para la ignición, se debe prestar cuidado por descuidos de los automovilistas o de los pescadores y cazadores que encienden en la isla cerca de los cursos de agua).



En los recorridos se observó una cantidad importante de pescadores de la ciudad de Rosario y Victoria que aprovechan la facilidad de acceso que le brinda la banquina a los campos de la zona. Los mismos realizan pequeños fuegos para cocinarse o calentarse, también se observa un aumento de los residuos dejados por estas personas.



A la vera de la ruta y de los riachos que se encuentran próximos, existen gran número de casas precarias temporales de pescadores que también son un foco de riesgo para los incendios ya que muchas veces lo generan para limpiar el entorno a la vivienda y porque en el caso de producirse un incendio tienen alto riesgo de ser alcanzados por el mismo. Zona Delta Sur En esta zona es donde se están dando la mayoría de los incendios, existe un escenario de aguas bajas, lo cual dispone a que la resaca o turba vegetal este sin humedad, esto se da con oscilaciones en altura del nivel de agua influenciado por las crecidas del río de la Plata.



Existe combustible disponible fino producto de la salida de la estación invernal, especialmente pajonales, canutillales juncales y malezas bajas, los cuales si bien se encuentran sobre suelo húmedo, en su parte superior se encuentran secos y propensos a ser quemados. Se recomienda a la población prestar especial cuidado en el caso de tener que encender fuego, especialmente a pescadores, cazadores, empleados rurales, transeúntes (turistas o la gente que transita en las rutas) que suelen encender para cocinar o para limpieza. Escenarios hidrológicos Según informes del Instituto Nacional del Agua (INA) y Sistemas de información y Alerta Hidrológico (SiyAH) durante el período septiembre, octubre y noviembre de 2019 se prevén lluvias en el Litoral y cuencas del Iguazú por encima de lo normal. En la cuenca del Paraná en territorio brasileño y alta del río Paraguay se prevé lluvias normales a por debajo a lo normal.



Durante el trimestre se registraría un gradual retorno a una situación normal, desde el actual escenario predominante de aguas bajas.

No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más intensa que lo normal sobre el noreste y centro-este del país durante el transcurso del próximo trimestre.



Los niveles en el río Paraná en territorio argentino, incluyendo el Delta, se mantendrán oscilando en la franja de aguas bajas en las próximas semanas, comenzando luego una gradual normalización. Se prestará especial atención a la posibilidad de repuntes significativos, especialmente desde el río Iguazú.