Rescinden contratos con una empresa constructora por incumplimientos

Así lo comunicó el presidente del organismo, Marcelo Casaretto, al término de la reunión de directorio. La decisión fue tomada luego de "agotar todas las instancias administrativas sin tener la mínima respuesta" de la empresa Conforte Construcciones de Jabloñski Christian, que tenía a su cargo la ejecución de los trabajos en Basavilbaso 15 viviendas, Villa Mantero 10 viviendas y Rocamora 10 viviendas, por haber incurrido la contratista en grave y reiterado incumplimiento de sus obligaciones contractuales, causales de rescisión previstas en la Ley de Obras Públicas.



El funcionario indicó que el IAPV cumplió en tiempo y forma con los anticipos financieros y se notificó mediante sucesivas y reiteradas intimaciones al contratista para que en un plazo perentorio se puedan solucionar los inconvenientes que tenían los grupos habitacionales y llevar adelante las obras en ejecución.



Seguidamente, señaló que "esto no fue tenido en cuenta por la empresa, que incluso dejó sin trabajo al personal contratado, producto del abandono de los pocos trabajos que se estaban realizando, y dejando sin las custodias necesarias dichas obras".



Ha sido la única constructora que no se mostró predispuesta a trabajar de manera conjunta junto al IAPV para lograr un consenso y así, "poder terminar estas viviendas que son tan esperadas por numerosas familias, que desean lograr cumplir el sueño de la casa propia".



Casaretto aseguró que la política habitacional para el gobernador Bordet es clave en su gestión de gobierno: "Significa justicia social y es una de las mejores formas de distribuir la riqueza y los beneficios que se les brinda a las familias entrerrianas, que mejoran las condiciones de vida de los habitantes, a lo largo y ancho de la geografía provincial".



El funcionario indicó que el gobierno de Gustavo Bordet, "le da a las empresas de la región todas las posibilidades para que se puedan presentar en las licitaciones que llevamos adelante, de esta manera evitamos la cartelización de la obra pública".



Detalló que en "21 meses gestionamos 176 obras por 4.487 viviendas. Terminamos y entregamos 65 obras por 2.324 viviendas, tenemos en ejecución 46 obras por 1.148 viviendas y estamos por Iniciar 65 obras por 1.015 viviendas más".



Precisó que "tenemos contratos vigentes con 37 empresas diferentes, generando actividad económica y fuentes de trabajo en toda la Provincia. Entregamos un promedio mensual de 3 obras y 110 viviendas, con fondos 100% provinciales".



Por último , el directivo sostuvo que el IAPV se reserva todas las acciones que tuviere derecho contra la empresa constructora , por los perjuicios directos que sufra por causas de la rescisión de los contratos, en razón de los nuevos que se celebren, como así también que la misma no será acreedora de ningún beneficio resultante de la continuación de las obras, como que tampoco tiene derecho al reclamo de los gastos que se hubieren vuelto improductivos, ni ningún tipo de indemnización ni compensación, todo como consecuencia de la rescisión del Contrato por su exclusiva culpa.



A continuación se detallan algunas irregularidades en las que incurrió Conforte Construcciones de Jabloñski Christian.



Basavilbaso 15 viviendas



Según el informe de la inspección realizada el 16 de septiembre, surge que a la fecha el avance de obras de viviendas es del 14,07% y en obras de infraestructura del 25,74 cuando según la curva de inversión; el porcentaje debería ser 92,13% en viviendas y debería ser 100% en obras de infraestructura.



La construcción está totalmente abandonada, sin materiales ni personal en obra, se han robado los pocos materiales que había en la misma, no hay avances significativos desde hace meses, y que la empresa ignora por completo las òrdenes de servicio confeccionadas por la inspección del grupo habitacional y que solo se comunicaba el último día del mes para la medición con el solo fin de poder medir algún punto y poder cobrar un peso más.



Villa Mantero 10 viviendas



Los informes realizados por el inspector de la obra, muestra que la misma tiene un avance físico de 86,50% y en infraestructura 94,95% estando actualmente paralizada y con custodia las 24 horas.



Se dejó constancia que en los últimos 4 meses la obra avanzó sólo un 4,44 en vivienda y 9,44% en infraestructura y "lo único que se incorporaron fueron dos columnas de luminaria sin plafón y sus respectivas bases", y para terminar de demostrar el gravísimo incumplimiento negligente de la empresa contratista, se debe agregar que se registró ajuste de obra luego de la paralización y se verificaron faltantes de ítem ya instalados y certificados en meses anteriores.



Rocamora 10 viviendas



Del informe elaborado por el Área Técnica de la Regional Centro Este, surge que en los primeros seis meses de iniciados los trabajos, la obra presentaba un avance físico acumulado de 2,5 %, cuyo estado de construcción, se encuentra totalmente paralizado y abandonado desde el 31 de julio- y que la situación al 16 de setiembre no ha cambiado, sin que se haya recepcionado ninguna nota explicando las circunstancias ni solicitando ampliación de plazos de los trabajos por parte de la empresa constructora.