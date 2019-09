Cristina Kirchner viajó a Cuba para visitar a su hija

La ex jefa de Estado abordó el vuelo CM 453 de la línea aérea Copa Airlines, que despegó a la 1:29 de este sábado del Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" y que tuvo como escala la Ciudad de Panamá.



La senadora nacional había pedido el pasado viernes autorización para viajar nuevamente a la isla -por sexta vez en el año- y regresar el 7 de octubre, veinte días antes de las elecciones generales, lo cual fue concedido por los tribunales orales federales (TOF) 2 y 7, en los que se tramitan diferentes procesos judiciales que la tienen como imputada.



En el primero de los TOF mencionados, la referente opositora está siendo sometida a juicio por presunto fraude en la obra pública a raíz de una supuesta concentración durante su Gobierno en favor del empresario Lázaro Báez; mientras que en el segundo tramita la denominada "causa de los cuadernos", que la tiene sindicada como "jefa de una asociación ilícita".



Por este viaje, la compañera de fórmula de Alberto Fernández suspendió su visita a la ciudad de Salta, donde tenía previsto encabezar este sábado en el estadio Delmi una nueva presentación de su libro "Sinceramente" y respaldar al precandidato a gobernador por el Frente de Todos Sergio "Oso" Leavy.



Según trascendió, la actividad será reprogramada para su regreso de Cuba, es decir, después de las elecciones primarias de Salta que se realizarán el 6 de octubre.



La última vez que la ex mandataria fue a Cuba fue el 11 de septiembre pasado, en un viaje que también fue sorpresivo y generó especulaciones sobre la salud de Florencia Kirchner.



La joven de 29 años viajó en febrero pasado a La Habana para participar de un seminario de guión de cine y, por problemas de salud, nunca regresó a la Argentina.



"La salud de mi hija fue devastada, no puede permanecer sentada ni de pie", precisó la líder de Unidad Ciudadana en marzo a través de un video difundido en las redes sociales antes de viajar a Cuba.



De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia senadora nacional, su hija estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizantede etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".



Hace pocos días, el abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la joven, presentó una actualización de la situación médica en el que escuetamente informó que continúa bajo tratamiento.



