Bordet: "La provincia alcanzó el equilibrio fiscal sin afectar recursos"

"El equilibrio fiscal y presupuestario no puede ser a costa de sacrificar recursos que tienen que estar destinados a políticas dirigidas a los sectores vulnerables, no se puede hacer un ajuste fiscal sobre la base de que se excluyan personas, o se abandonen cronogramas de salud", afirmó el gobernador Gustavo Bordet en la apertura del encuentro nacional Repensando la Economía organizado por la Pastoral Social que encabeza monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora.



La actividad, que se extenderá hasta el sábado 28, reúne a representantes de todo el país en materia de economía y finanzas, y abordará diversas temáticas vinculadas a la realidad de la región.



Organizado por la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina y la Diócesis de Paraná, el encuentro cuenta con el acompañamiento del gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social.



Durante la apertura, Bordet destacó que las jornadas tienen una característica "importante", ya que cuentan con la participación de funcionarios de gobierno, "y esto es muy bueno poder tener distintas visiones, abarcativas, críticas y poder internalizar conclusiones para llegar a las mejores decisiones".



En ese sentido, afirmó que "a veces en la gestión tenemos desafíos también cotidianos, hemos planteado desde el inicio, tener equilibrio fiscal, equilibrio presupuestario para no tener que depender de asistencia externa financiera, y es muy difícil lograrlo, lo hemos logrado con mucho esfuerzo y sacrificio".



Pero destacó que "esta acción que representa tener equilibrio fiscal y presupuestario no puede ser a costa de sacrificar recursos que tienen que estar destinados a políticas dirigidas a los sectores vulnerables, no se puede hacer un ajuste fiscal sobre la base de que se excluyan personas, sobre la base de que se abandonen programas de salud y los calendarios de vacunación que tienen un efecto determinante en la población infantil".



En esa línea, prosiguió: "No se puede realizar un ajuste presupuestario sobre políticas alimentarias que hacen a que tengamos fundamentalmente en los sectores de niñez la posibilidad de que un niño tenga la misma igualdad de oportunidades porque también uno escucha hablar de este esquema de meritocracia, y la meritocracia la verdad que cuando no hay igualdad de oportunidades, también resulta totalmente inequitativa".



"Por eso buscamos siempre lograr estos equilibrios pero teniendo en cuenta cuáles son las prioridades centrales en la administración, y esto es, la salud, el desarrollo social, el desarrollo de la economía social, son pilares sobre los cuales no podemos establecer recortes".



Por otra parte, Bordet puntualizó que la jornada "tiene como cometido poder repensar la economía y sacar conclusiones que en este tiempo resultan muy importantes e interesantes en el sentido que de pensamos siempre y tenemos los mensajes de que la economía se maneja por las grandes variables macroeconómicas y sin embargo los ciudadanos sentimos y a veces padecemos la economía de todos los días, que es la economía que tiene rostro, que no es la economía que permanece en una entelequia que pueden ser los mercados".



Por otro lado, el mandatario destacó que la oportunidad resulta positiva también para "desarrollar conceptos que en Entre Ríos siempre claramente los hemos definido y tienen que ver más allá de estas consideraciones macro, con la otra economía, la economía social, la economía que busca generar asociativismo, que busca lazos solidarios de cooperativas para poder llevar a cabo proyectos sumando voluntades individuales para confluir en un gran proyecto colectivo".



"Decimos siempre que no hay desarrollo económico si no hay un desarrollo social y humano y esto va íntimamente relacionado, creo que implica un cambio de paradigma, un cambio de pensar hoy solamente con un criterio unívoco las variables económicas", reflexionó.



Más adelante, afirmó que "el hecho de tener estas jornadas y poner en práctica la doctrina social que la Iglesia siempre ha tenido con esta visión de generar inclusión social, resulta muy importante". En ese sentido, comentó que "hay expositores variados pero que sin lugar a dudas van a realizar un aporte valioso para que en estas conclusiones en este tiempo podamos obtener herramientas necesarias para transformar esta realidad que nos duele mucho".



Por último, aseguró: "Nosotros estamos muy contentos de que se haya elegido la ciudad de Paraná desde la Conferencia Episcopal para poder llevar adelante estas jornadas. La provincia de Entre Ríos necesita tener este espacio de reflexión y de pensamiento, esto fortalece lo que venimos desarrollando, esto genera expectativas y dinamiza sectores, esto es lo importante".



Acompañaron al mandatario, el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta; Economía, Hugo Ballay; Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; autoridades municipales y eclesiásticas; legisladores nacionales y provinciales. Economía social A su turno, el presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, celebró el encuentro y remarcó: "Vinimos a escuchar a los técnicos de la economía. En los años no eleccionarios hacemos repensando la política, el año pasado fue en Tanti, en la provincia de Córdoba, y de los años eleccionarios es la primera vez que vamos a hacer este proyecto Repensando la Economía en Paraná".



"Agradecemos que nos hayan dado una acogida tan cordial y pensamos que puede salir una perspectiva economía interesante para la economía social, que es lo que propugna Francisco hacia el encuentro 2020", añadió.



Entre los tópicos más importantes, el monseñor mencionó "que se pueda trabajar el tema de la economía social, que es participativa porque la persona humana es social y necesitamos esta sociabilización, en la cual vemos que hay muchos excluidos".



"En el país, la economía social está trabajando muy bien en algunos sectores y ha aportado mucho en este último tiempo, como en los movimientos sociales, que han ayudado con su aporte trabajando en cooperativas, con monotributo, desde un salario social y apechugando estos años difíciles que ha tenido Argentina, que esperamos que pueda remontar, con la voluntad y esperanza que tenemos", manifestó el obispo de Lomas de Zamora.



A su vez, monseñor Lugones destacó "la solidaridad y fraternidad" de las que habla el papa Francisco, en el sentido de una fraternidad humanista. "Acá necesitamos sumar voluntades y animarnos a trabajarnos juntos en un proyecto de país y, en un futuro, en un proyecto de patria grande latinoamericano".



"El país está en una situación muy difícil, y si no lo sacamos adelante entre todos va a ser muy difícil, por eso intentamos convocar en este encuentro a todos los sectores de la economía", concluyó. Encuentro Repensando la Economía La actividad, que se extiende hasta el sábado 28 de septiembre, contará con diferentes paneles y exposiciones donde disertarán presencias destacas de la economía y las finanzas, entre los que se encuentran Carlos Heller, Silvina Batakis, Alejandro Vanoli, Claudio Lozano, Gustavo Beliz, Eduardo Valdez, Ricardo Pedro Curuchet, Roberto Feletti y numerosas autoridades eclesiásticas.



El viernes, luego de la apertura, se desarrolló el primer panel denominado Economía y geopolítica: La necesidad de la integración regional; y más tarde se llevó adelante el segundo panel, titulado De los equilibrios macroeconómicos al equilibrio social y ecológico.



Además, durante el evento se dictará la conferencia La Patria Grande y el desafío de un nuevo pacto económico para la fraternidad, el sábado desde las 9,30. También se llevarán adelante los paneles titulados Economía, desarrollo e inclusión: hacia el trabajo digno; Política y Economía para Latinoamérica: Equidad distributiva, conflicto y paz social; y Crecimiento Económico o desarrollo Integral. A su vez, durante la jornada habrá un espacio de Mesas Debate sobre Experiencias de Economía Social.