Monseñor Lugones: "Tenemos que trabajar una economía social participativa"

La ciudad de Paraná es sede del Encuentro Nacional "Repensando la Economía ? Una economía con rostro humano", que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral Social. El evento se realiza este viernes y sábado en el Centro Provincial de Convenciones.En declaraciones a, el mandatario entrerriano destacó que la provincia y la ciudad de Paraná hayan sido elegidas para la realización de este encuentro y expresó que "repensar la economía y sacar conclusiones en este tiempo resultan importantes e interesantes en el sentido que pensamos siempre y tenemos los mensajes que la economía se maneja por las grandes variables macroeconómicas y sin embargo los ciudadanos sentimos y padecemos a veces la economía de todos los días, la economía que tiene rostro y que no es la economía que permanece en una entelequia que pueden ser los mercados".En tal sentido, remarcó que la economía social "busca generar asociativismo, lazos solidarios de cooperativas para poder llevar a cabo proyectos sumando voluntades individuales para confluir en un gran proyecto colectivo. No hay desarrollo económico si no hay un desarrollo social y humano y esto va íntimamente relacionado"."El hecho de tener estas jornadas y de poner en práctica la doctrina social que la Iglesia siempre ha tenido con esta visión de generar inclusión social, resulta muy importante. Todos los expositores harán un valioso aporte para que con las conclusiones tengamos herramientas necesarias para transformar esta realidad que nos duele mucho", opinó.Por su parte, monseñor Jorge Lugones, indicó que siempre se dice que "Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Se ha hablado mucho de las economías regionales, pero poco intento de dar una participación real a las provincias y por eso estamos visitando hoy Paraná"."Pensamos que puede salir una prospectiva interesante para la economía social, que es lo que propugna el Papa Francisco, hacia el encuentro 2020", señaló Lugones.Sobre los principales puntos que se analizarán en el encuentro, entendió que "tenemos que llegar a trabajar una economía social participativa porque la persona humana es social y necesitamos esta sociabilización en la cual vemos que hay muchos excluidos. En el país tememos una economía social que está trabajando muy bien en algunos sectores y que ha aportado mucho al país en este último tiempo, como son los movimientos sociales que han ayudado con su aporte trabajando en cooperativas, con monotributo desde un salario social y apechugando estos años difíciles que ha tenido el país, y que esperamos que se puedan remontar". Para ello, "necesitamos una fraternidad humanista, sumar voluntades y animarnos a trabajar juntos en un proyecto de país y en un futuro, un proyecto de Patria grande latinoamericana".Finalmente y sobre la actualidad del país, dijo que "está en una situación muy difícil y si no lo sacamos adelante entre todos va a ser muy difícil, por eso intentamos convocar en este encuentro a todos los sectores de la economía, pero hemos recibido bastantes bajas, justamente por este año electoral".