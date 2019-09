Busti: "De las crisis también se sale con la identidad y las raíces"

Al presidir una actividad enmarcada en la Comisión Provincial Permanente para el Estudio de la vida, obra y legado de Francisco "Pancho" Ramírez en la ciudad de Concordia, y acompañado por los intendentes Enrique Cresto y Eduardo Lauritto, el ex gobernador Jorge Busti destacó: "No solamente con ideas y medidas económicas se sale de las crisis, sino también revalorizando la identidad, con las raíces, con el reflejo de la historia, sacando ejemplos de los que formaron las patrias chicas, y en este caso el General Ramírez, que murió a los 35 años luchando por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad".



Asimismo, Busti se encargó de recalcar que "no debemos alentar grietas pues los entrerrianos somos la síntesis de la vida y de la obra de Ramírez, de Urquiza, de López Jordán y también de la visión americanista de José Gervasio Artigas. En la obra de esos grandes hombres de nuestra historia se encuentra el ADN de la entrerrianía".



Luego, consultado por medios locales, Busti puso de relieve "si bien nuestros problemas más urgentes son el endeudamiento externo y la pobreza, quiero destacar la importancia estratégica de la propuesta de Alberto Fernández de descentralización de la Administración Pública Nacional" y se mostró satisfecho "porque se haya seleccionado a Concordia como una de las ciudades argentinas elegidas para el funcionamiento del Gabinete Federal de Gobierno".



En ese sentido, el ex mandatario provincial recordó que "Alberto Fernández tomó esta idea de mi querido amigo José Manuel De la Sota y es una reivindicación importante para los pueblos del interior de Argentina. Por eso, como lo dijo el intendente Cresto, es necesario reforzar los preceptos de federalismo que enarboló Ramírez, para el desarrollo de nuestros pueblos".