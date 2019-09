Con un debate de jóvenes inició el Encuentro Nacional "Repensando la Economía"

Política Bordet instó a pensar la economía desde quienes la sufren todos los días

Temario

Inicia este viernes el Encuentro Nacional "Repensando la Economía - Una economía con rostro humano" en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.En esta primera jornada, los jóvenes de todo el país debatían en vistas a la preparación de un documento para llevar a Asís, el próximo año. "El Papa Francisco hizo un llamado mundial a repensar la economía con una invitación para firmar un pacto global por una nueva economía para el 26, 27 y 28 de marzo en Italia", indicó ael Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Luis Precerutti.Fue en ese sentido que Precerutti explicó que "una economía con rostro humano es la que prioriza a la persona por sobre el capital, a la comunidad por sobre el individuo y a la cooperación por sobre la competencia".Hasta el sábado en el CPC de la capital entrerriana, anfitriona del encuentro nacional, habrá seis paneles centrales, tres mesas de debate y una conferencia de monseñor Jorge Lugones SJ, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social."Estamos repensando la economía actual porque, como dice el Papa, la actual es una economía que mata, neoliberal y capitalista que genera muerte y pobreza. Y así lo expresó en dos grandes encíclicas publicadas", indicó el funcionario provincial.Y en esa línea, retomó las palabras del Sumo Pontífice, quien "insta a pensar una economía diferente, que no privilegie solo la ganancia con la teoría del derrame que nunca llega, porque en vistas a eso, las consecuencias son las que vivimos en todo el mundo".En la oportunidad, resaltó que en Entre Ríos, "está vigente la ley de Economía Social, impulsada por la ministra Laura Stratta, cuya propuesta es generar la reproducción ampliada de la vida, y no la ganancia financiera. Es decir que aquel que trabaja tiene que generar un ingreso genuino, mejorar la calidad de vida de su familia, acceder a derechos de salud, educación, espacios comunitarios donde poder realizarse"."Si una economía no se piensa en esas dimensiones no es posible", apuntó. Y bregó por "institucionalizar los espacios productivos de comercialización, de distribución y consumo, de manera tal que sea accesible para todos".El acto de apertura del encuentro está previsto para las 15hs y estará a cargo del gobernador Gustavo Bordet.El primer panel abordará la cuestión de "Economía y Geopolítica: La necesidad de la integración regional". El segundo panel, será acerca "De los equilibrios macroeconómicos al equilibrio social y ecológico".La última conferencia del día será sobre "La patria grande y el desafío de un nuevo pacto económico para la fraternidad" y estará a cargo de monseñor Lugones.En tanto, el sábado 28, la actividad comenzará a las 9 con el panel sobre "Finanzas internacionales, transparencia y organización de la Economía Mundial", luego vendrá el panel sobre "Economía, Desarrollo e Inclusión hacia el trabajo digno".Ese día a partir de las 14 será la mesa debate sobre experiencias de economía social. Por la tarde, tendrán lugar los dos últimos paneles y a las 18:30 serán las conclusiones finales y luego la misa televisada.Han sido invitados a participar dirigentes y referentes del sector social, como también figuras destacadas de la economía y las finanzas, en sus distintos abordajes, además del arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari.Fueron convocados también los obispos Rubén Frassia (Avellaneda-Lanús), Fernando Maletti (Merlo-Moreno) y Jorge Scheinig (auxiliar de Mercedes-Luján), entre otros; mientras que monseñor Enrique Martínez Ossola (auxiliar de Santiago del Estero) comprometió su presencia.