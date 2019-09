Fernández dijo que renegociará la deuda con una "negociación seria y sensata"

"Reperfilamiento"

"Ordenar a la Argentina"

Atada con alambres

Algunos dicen que la panacea argentina es que todos sigan perdiendo derechos. De eso se trata la reforma laboral: una nueva pérdida de derechos.



Nuestro desafío es ampliar derechos allí donde haya una necesidad. Esa es la Argentina que vamos a construir entre todos. pic.twitter.com/knFRVW5EWQ — Alberto Fernández (@alferdez) 26 de septiembre de 2019

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo hoy que de llegar al Gobierno buscará encarar una "negociación seria y sensata" con los acreedores, estirando los plazos de pago pero sin aplicar quitas.Fernández admitió que la deuda es un condicionante para la economía argentina, aunque se mostró optimista en poder negociar con los acreedores en caso de ser elegido presidente."Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y vamos a ganar tiempo para crecer", señaló durante un almuerzo en la Fundación Mediterránea, en Córdoba.Consideró que "no va a ser tan difícil de hacer lo que hizo Uruguay": "He hablado con varios fondos de inversión. Es ganar tiempo y no hacer quitas", dijo."Los acreedores sienten que se les mintió y también que el Gobierno perdió el poder político que tuvo otros años", señaló.Sostuvo que los bonistas "aspiran a poder discutir en otro tiempo con quien gobierne la Argentina en el futuro. En estas condiciones la Argentina no puede pagar la deuda".Dijo que esa situación "en otras épocas esto se llamaba default. Por la era del posmodernismo lo llamamos reperfilamiento, pero en el fondo lo que decimos es que no podemos pagar".En una nueva visita a Córdoba, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó esta tarde que el objetivo del pacto que impulsa con distintos sectores es "ordenar a la Argentina", al considerar que el gobierno de Mauricio Macri dejará una economía "atada con alambres"."Ordenar a la Argentina es la condición central de ese acuerdo", subrayó Fernández al hablar en un almuerzo de trabajo en la Fundación Mediterránea.El ex jefe de Gabinete expresó: "Tenemos que poner en marcha la economía promoviendo el consumo, en una economía atada con alambres. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, ahí viene la idea del pacto"."El día que Macri decidió congelar el consumo para bajar la inflación fue como bajar la perilla de luz para las empresas", aseguró Fernández.El postulante del Frente de Todos volvió a hacer pie en Córdoba, uno de los dos distritos (junto con la Ciudad) donde perdió en las elecciones del pasado 11 de agosto, con el objetivo de mejorar ese resultado y achicar la diferencia con Macri.