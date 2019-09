Desde el municipio apuntaron al "interés político" tras la protesta de ATE

Municipales nucleados en ATE Entre Ríos se manifestaron este jueves frente a la Municipalidad de Paraná en rechazo al aumento salarial del 4% ofrecido por parte del Ejecutivo de Paraná."Las manifestaciones de dirigentes de ATE y la movilización realizada en el palacio municipal, no tienen otra explicación que no fuera", indicó el secretario General y Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Solari., apuntó el funcionario municipal.Y continuó: "Indudablemente, contratan de mostrar reclamos que no se condicen con la realidad".De acuerdo a lo manifestado por Solari,, por encima de la inflación". Lo que para el funcionario municipal fue considerado como "un hecho histórico"."Además, a pesar de la situación de crisis financiera que incluye al gobierno provincial y nacional y de la que no es ajena la comuna, ha venido pagando los sueldos de los trabajadores municipales el último día hábil de cada mes", resaltó.Solari también recordó que "dentro del proceso de paritarias -llevadas adelante por esta gestión, se ha ofrecido un aumento del 4% a partir de octubre y la aplicación de la cláusula gatillo desde el mes de noviembre, propuesta ya presentada en la Secretaría de Trabajo".Para el funcionario, la oferta salarial significa "un compromiso con todos los trabajadores y a su vez un gran esfuerzo para las arcas públicas en un contexto económico sumamente delicado del país en su conjunto""Aún así -reafirmó el funcionario-, hechos que pueden dar fe la enumeración de la política laboral llevada adelante durante la gestión", reafirmó.