Quedó firme el veto municipal a los nuevos topes para el boleto obrero

No estaban los votos suficientes para insistir con la ordenanza, pese a que los bloques del Frente para la Victoria, UNA y Paraná de Pie se pronunciaron contra el veto.



La ordenanza que fijaba nuevos topes al boleto obrero había sido presentada por el concejal Juan Enrique Ríos, que si bien tenía 15 días para insistir, prefirió no dilatar los tiempos y pidió que se votara en la sesión de este jueves, por entender que estaba la decisión política del oficialismo de avalar el veto del intendente.



Minutos antes, se habían agregado al expediente notas elevadas por la Asociación Trabajadores del Estado, el Sindicato de Comercio de Paraná y la Asamblea Ciudadana Ambiental, que expresaban su rechazo al veto.



Al hacer uso de la palabra Ríos recordó que la iniciativa surgió en un contexto de crisis, en el que "entendimos que era necesario, desde el Estado contribuir, con medidas tendientes, por lo menos, a darle un alivio a los trabajadores que no solo se habían empobrecido, sino que no podían usar el transporte" por los topes.



Mencionó además que el uso del boleto obrero cayó en 250 mil usuarios, si se compara el primer trimestre de 2018 con igual período de 2019. Una de las razones es que muchos trabajadores no acceden al beneficio y deben abonar la tarifa plana.



El edil del FpV también lanzó críticas a los argumentos de Varisco para vetar la ordenanza, que había sido aprobada por unanimidad.