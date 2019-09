Municipales nucleados en ATE Entre Ríos se manifestaron este jueves frente a la Municipalidad de Paraná en rechazo al aumento salarial del 4% ofrecido por parte del Ejecutivo municipal., el secretario de ATE Paraná, Roberto Alarcón.

"Es normal que el Ejecutivo municipal no dialogue con los trabajadores"

"El Ejecutivo municipal no está cumpliendo el acta por la cual se acordó la no caída de los contratados y el descuento de adicionales", evidenció el municipal, al tiempo que comentó de "recortes en adicionales por hasta 2.000 pesos"."Al no tener una paritaria abierta, no podemos reclamar el 20% que fuimos perdiendo por el aumento del dólar después de las elecciones. Y el déficit nos pega al bolsillo, por la caída de nuestro salario", apuntó.En la oportunidad, Alarcón anticipó que la retención de servicios en los organismos municipales continuará "hasta que el Ejecutivo municipal dialogue con los trabajadores"."De lo contrario, junto a los otros gremios, vamos a convocar a un gran paro general", sentenció.