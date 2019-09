El Ventilador: Algunas opiniones sobre la "transición" y la deuda externa

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Durante sus 15 horas en Manhattan, el Presidente Macri se reunió con las autoridades del FMI, habló en Naciones Unidas y compartió un cocktail protocolar con Donald Trump.Y si bien el candidato del Frente de Todos insiste en aclarar que él no es actualmente un presidente electo y que, por lo tanto, no está cogobernando ni siendo consultado sobre decisiones importantes, sus reuniones con empresarios, gobernadores y hasta con presidentes de otros países, hacen pensar lo contrario.Pero, ¿cuáles son esas definiciones y qué influencia real tienen en el rumbo de la política hoy y de la economía que vendrá?-"Me parece que los argentinos tienen que saber votar, siempre se votan las mismas caras. Hay que dar oportunidades a partidos nuevos y con otras perspectivas".-"Me gustaría que me digan para quiénes van los votos de Lavagna y de la Izquierda".-"30 ciudades en 30 días ¿y después? ¿Se va a descansar el capitán reposera? Negociar la deuda es quitarle la plata a Macri, Caputo, Dujovne y pagarle al fondo con todo lo que se llevaron".-"Van 90 años con el verso del fondo. A ninguno le importó el pueblo, todos roban, se acomodan ellos, sus familias y amigos políticos".-"Los ajustes los pagamos la clase media. Los impuestos nos asfixian, fui a ver si podía ingresar en el nuevo plan de pago de la provincia y es imposible. Te exigen regularizar todo y a unas tasas usurarias".-"Disculpen la ignorancia. Yo no vi ni un dólar y como pueblo tengo que pagar la deuda ¿y dónde está esa plata? Y encima tengo 32 años laburados y no me quieren jubilar. ¿Por qué no hacen leyes para nosotros?".-"Me parece que estamos cómo hace 2 mil años. Los reyes vivían en el oro y los que pagamos los impuestos no vivimos, sobrevivimos. Por favor? Suba quien suba son los mismos".-"Nadia habla y habla no de algo real y concreto que le interesa a la población civil, no se le entiende. Y las compras se hacen sólo cuando hay ofertas, porque juegan con los precios y se compra lo que se necesita".-"Ya que hoy hablan de economía y el país les cuento que antes de ayer hubo problemas en Anses de calle España, hay muchísima gente a la que la han dado de baja de la asignación universal. Hay gente que hace 3 meses que no cobra en Anses. Le dicen a la gente que ellos no pueden hacer nada porque la plata viene de Nación. Lo cuento porque ese día tuvo que intervenir la policía. Yo me pregunto ¿esa será plata que el presidente está poniendo en su campaña? ¿La plata de la pobre gente que solo tiene eso?".-"Hay que escuchar a Nadia, le mando un gran abrazo".-"¿No saben lo que va a hacer el MST? Van a votar en blanco, como en 2015 y favorecieron a los delincuentes que están ahora".-"Las ideas de Nadia Burgos representan a la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Debemos dejar de apoyar a los mismos gobiernos empresarios de siempre. Macri ya fue, ahora que se vaya el FMI y todos los cómplices del gobierno".-"La culpa es de los feudos y eternos políticos y sindicalistas que tenemos. Cuatro años para todos y chau, ¡vayan a laburar! La deuda que la pague quien la gasta. Yo nunca tuve una mejora en este país; ni gas natural, ni asfalto, pero los impuestos al día porque te bloquean todo. Vaca Muerta es el futuro, mientras hay que seguir trabajando. Solucionar nuestros pilares, eso es el presente. Si fuese por los de izquierda seríamos todos dependientes del sector público o empleados. Muchas críticas y pocas soluciones".-"¿Me podrían decir cuándo van a hacer un debate sobre los exorbitantes sueldos de los integrantes del STJ, caso concreto de Castrillón? ¿Y sobre los contratos truchos?".