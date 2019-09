El Ventilador: transición y economía, claves de la campaña

Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo más grande del país y la región

Durante sus 15 horas en Manhattan, el Presidente Macri se reunió con las autoridades del FMI, habló en Naciones Unidas y compartió un cocktail protocolar con Donald Trump.Mientras tanto, son muchos quienes afirman que Alberto Fernández ya se encuentra tomando decisiones muy similares a una transición.de otros países, hacen pensar lo contrario.Pero,Con índices actuales que no sólo hablan de caídas en las ventas y el consumo, sino de atraso en algunos precios como del combustible, todo indica que la economía en 2020 no será precisamente de crecimiento, más allá de quién gobierne.En ese sentido...Pero más allá del año próximo, una situación actual y urgente tiene ocupada la atención de la gran mayoría de los economistas y analistas.Por un lado, ¿cuál es el problema al que se enfrenta Macri si el FMI no desembolsa urgente los últimos 5400 millones de dólares acordados?Y por otra parte...Los anuncios permanentes de ambiciosos planes para su desarrollo e inversiones millonarias, se dar a conocer casi todas las semanas.Pero...El potencial de Vaca Muerta es indudable: se trata de la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional.Pero su desarrollo masivo supone el despliegue de un plan de acción para modificar definitivamente la producción energética de la Argentina.Entonces...En ella, los principales empresarios afirmaron que los objetivos a largo plazo continúan firmes. Pero al mismo tiempo, se mostraron preocupados por medidas como el congelamiento del precio de los combustibles.Ahora bien...