Cullen: "Se va demostrando que Varisco no está vinculado con hechos ilícitos"

Sobre la jornada del martes, en la que declararon 3 testigos, el abogado Miguel Ángel Cullen, analizó: "Fue bastante sustancioso, y fue nuevamente ratificado lo que surgió en la audiencia del lunes de que no había nada que vincule a Varisco con el narcotráfico", afirmó.



"Si bien el primer testigo (Gonzalo) Mendoza no recordaba muchos detalles de casi nada, lo sustancioso fue que dijo que nunca había escuchado decir o hablar a Celis con Varisco o a algunos de los otros imputados con Varisco. Y luego (Iván) Rocha habló sobre varios imputados, y dijo también que él entendía que el famoso pacto o este dinero que se habían comprometido algunos funcionarios a otorgarle a Celis tenía que ver con cuestiones de la política y de la campaña, y que jamás había escuchado que se le dijera que ese dinero iba a ir para droga, al contrario, que iba para el pago de honorarios y para alimentación de su familia, cosa que venimos sosteniendo desde el inicio mismo", resaltó.



Dijo asimismo que luego de haber escuchado "la totalidad de las conversaciones, donde no aparece Varisco pero en las que supuestamente comprometen a los funcionarios, jamás se habla de droga. Lo venimos diciendo desde el inicio. Por suerte la honestidad de este policía que dijo lo que realmente sucedió, aparte están las escuchas".



Para Cullen, en declaraciones al programa 'En el dos mil también', "de a poco se va aclarando y se va demostrando lo que venimos sosteniendo: que no tiene Sergio Varisco absolutamente nada que ver con ningún tipo de negocio ilícito".



Cullen sostuvo, en tanto: "Yo iría un poco más allá, y hasta dónde debemos permitir que se utilice la institución de la Justicia con fines políticos, creo que eso tiene que empezar a cambiar un poco, porque desgraciadamente se ha mezclado absolutamente todo".



Y amplió al respecto: "Hoy es muy fácil denostar a alguien, basta con hacer una denuncia, hay una ola punitivista muy grande y hay una carga de la sociedad que exige o que piensa que todo aquel que ingresa a la política es corrupto. Entonces, se hace muy fácil ensuciar y muy difícil limpiar, y no sé si en algún momento se puede lograr; por más que haya absoluciones o sentencias que demuestren que no se tiene vinculación con hechos ilícitos siempre la sociedad cree que hubo una mano extraña cuando esto sucede porque hay un descreimiento muy grande en la justicia".



Me parece que no hay que utilizar esa lucha legítima contra el narcotráfico con otros fines espurios. Por supuesto que si hay vinculaciones políticas con redes de narcotráfico hay que eliminarlas cuanto antes y que los culpables reciban la pena que el código establece, pero no utilizar una persecución justa, legítima y noble como desarticular esas redes para la utilización con otros fines", acotó.



En otro tramo de la entrevista recordó que "esta investigación comienza cuando no existía la gestión Varisco", y agregó sobre el juicio que se desarrolla: "Me parece que para eso sirve un proceso penal público. Seguramente los cronistas, periodistas harán sus interpretaciones, tal vez no tan beneficiosa como las que hace la defensa, siempre optimista. Pero que se dijo esto se dijo, que jamás se había escuchado una sola palabra que vincule a Varisco con el financiamiento de la droga se lo dijo, si lo quieren repetir o no ya es otra cosa, pero en la videograbación está. No tenemos más que celebrar que de una vez ya se empieza a echar luz sobre esto".