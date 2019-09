El Gobierno nacional inauguró obras en Federación y entregó viviendas en Chajarí

Más viviendas en Gualeguay

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, inauguró esta mañana obras de infraestructura en la localidad entrerriana de Chajarí, en donde también entregó viviendas por un total de 170 millones de pesos. Además, el ministro inauguró obras de mejoramiento urbano en la ciudad de Federación, con una inversión de 21,2 millones de pesos."Las obras de infraestructura básica que hicimos, como las cloacas, el asfalto, el desagüe pluvial, las obras hídricas contra las inundaciones, la iluminación, la plaza, el playón deportivo, son todas las obras que le cambian la vida a la gente y le dan dignidad sobre todo a los barrios más vulnerables de nuestro país. A partir de esta decisión de hacer estas obras públicas básicas hay mil argentinos que cada día se suman a la red del agua potable y otros mil argentinos que tienen por primera vez acceso a una cloaca. Y eso para nosotros es fundamental porque está vinculado con la dignidad y la salud de los argentinos", señaló Frigerio en acto en el que también participaron la secretaria de Infraestructura Urbana, Marina Klemensiewicz; y la candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio, Stella Olalla.Y agregó: "Hicimos muchas obras similares a esta en todo el país, usando con eficiencia y transparencia los recursos con los que dispusimos. Esa asociación que había entre obra pública y corrupción forma parte del pasado, de un pasado que no tiene que volver más en Argentina, porque cada vez que hay alguien que se lleva un recurso de la gente es una casa menos, una cloaca menos, un vecino menos que tiene acceso al agua, a una vereda, o una calle asfaltada".En el barrio "El Infierno" de Chajarí, Frigerio inauguró obras de infraestructura urbana con una inversión de 65,3 millones de pesos. Además, entregó 14 viviendas que requirieron una inversión del Gobierno nacional de 105 millones de pesos.Participaron también el jefe comunal Pedro Galimberti y el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Sergio Kneeteman.Luego de esa actividad, Frigerio se trasladó a Federación, en donde, junto al presidente municipal Carlos Cecco; y el jefe comunal electo, Ricardo Bravo, inauguraron obras de infraestructura en los barrios "San Carlos" y "145", con una inversión del Gobierno nacional de 21,2 millones.Por su parte, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, encabezó la entrega de viviendas con su infraestructura en la localidad de Gualeguay. Con una inversión de 139 millones, estas viviendas les mejorarán la calidad de vida a 150 familias."Estoy muy feliz de participar en esto tan lindo como es entregar las llaves de una vivienda, un derecho que todos los argentinos debemos tener. Todavía hay muchísimos argentinos que no tienen su casa propia y eso no tiene que ver con un color político. Por eso, desde el Gobierno nacional, en estos cuatro años venimos trabajando en equipo con las provincias y los municipios más allá del sector político al que pertenezcan", señaló Kerr durante el acto que compartió con el intendente local, Federico Bogdan; el senador Alfredo De Angeli; y el jefe comunal de Basavilbaso y candidato a diputado, Gustavo Hein.