El Concejo tratará el veto a nuevos topes salariales para el boleto trabajador

En la sesión ordinaria que la legislatura paranaense celebrará este jueves 26, a partir de las 9.30, sus integrantes tomarán conocimiento del veto total dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal a la ordenanza aprobada el 15 de agosto pasado, con el voto unánime de los concejales presentes, que estableció nuevos topes salariales para acceder al beneficio del boleto trabajador en el servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivo.



El proyecto, autoría del edil Juan Enrique Ríos (FpV), establece la inclusión en tal categoría de toda persona que trabaje en relación de dependencia y cuya remuneración, excluyendo las asignaciones familiares, no supere el valor de dos veces y media el salario mínimo, vital y móvil.



Los monotributistas sociales y todo trabajador autónomo podrán también acceder al mismo, cuando su facturación anual sea igual o inferior al importe de diecinueve veces y media el salario mínimo vital y móvil.



Este boleto se expenderá en las cantidades que a continuación se especifican, para las subcategorías que conforman el mismo:



-Todo trabajador tendrá derecho hasta cuarenta (40) pasajes mensuales.



-Todo empleado de comercio o similar, tendrá derecho hasta ochenta (80) por mes.



Fundamentos del veto



Al interponer el veto total a la iniciativa sancionada, el intendente señala que "...en este contexto accederán al boleto obrero un número mayor de empleados usuarios del servicio de transporte público que actualmente abonan la tarifa plana, lo que significaría, que quienes subsidian todo tipo de gratuidades dejarían de hacerlo, agravando más aún el ya deteriorado servicio".



Añade luego que "la tarifa ha sido corregida sobre la base de los ingresos potenciales que el sistema tiene, y cualquiera de las adecuaciones de los ingresos previstos deberían ser aportados por la Municipalidad a quien debe sustentar el sistema".



Por último, el titular del Departamento Ejecutivo expresa que el nuevo sistema previsto "permitiría el ingreso de nuevos beneficiarios, subsidiando a la demanda sin compensaciones de fondo que el sistema no se encuentra en condiciones de otorgar", concluye.



Plazo para que se expida el Concejo



De acuerdo a lo establecido por el Nuevo Régimen para Entre Ríos (Ley Provincial 10.027, artículo 107) si el Concejo Deliberante "no insistiese en su sanción en el plazo de 15 días hábiles, el proyecto queda rechazado y no podrá repetirse en las sesiones" del corriente año.



Si por el contrario, el cuerpo legislativo "insistiera en su sanción por el voto de los 2/3 de la totalidad de sus miembros, el proyecto se convertirá en ordenanza".



Citación al secretario de Servicios Públicos



En el plenario de este jueves ingresará un proyecto de comunicación presentado por la legisladora Cristina Sosa (FpV), por el cual el Cuerpo convoca al recinto al secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, para que brinde información detallada sobre controles y seguimientos al sistema de transporte urbano de pasajeros en esta capital.



Nuevo Código de Edificación



En la sesión bajará a tratamiento con despacho favorable de las comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Legislación e Interpretación, el proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que aprueba el Nuevo Código de Edificación de la Ciudad de Paraná, con modificaciones.



Reducción en el uso de sorbetes y vasos plásticos



La Comisión de Medio Ambiente también dio curso favorable a un proyecto de ordenanza impulsado por la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), creando el Programa de Reducción de Uso de Sorbetes y Vasos Plásticos en esta ciudad.



Supresión de barreras físicas en avenida Ramírez



Está previsto que tome estado parlamentario un proyecto de resolución impulsado por la legisladora María Marta Zuiani (Cambiemos), instando al Departamento Ejecutivo para que a través del área correspondiente, lleve a cabo la supresión de barreras físicas en la reconstrucción realizada en el cantero central de avenida Ramírez en distintos tramos, a la altura de la terminal de ómnibus, zona Cristo Redentor y Obras Sanitarias municipal.