Fernández propuso "crear en cada provincia una capital alterna de Argentina"

Vamos a construir una #DemocraciaFederal para poner a la Argentina de pie ??? pic.twitter.com/JT7VqR49F6 — TOD??S (@FrenteDeTodos) 24 de septiembre de 2019

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció hoy en Mendoza su primera medida de Gobierno: El proyecto Democracia Federal. Se trata de un plan para "crear en cada provincia una capital alterna" con el fin de fortalecer el federalismo."La idea global de este proyecto, que simplemente se trata de reglamentar lo que la Constitución Nacional ordena y que incomprensiblemente no hemos hecho, es crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al Gobierno nacional, una vez al mes, a instalarse en esa provincia para conocer in situ los problemas de la provincia", detalló.Fernández hizo estas declaraciones durante un acto en Mendoza, en el que estuvo acompañado por distintos gobernadores peronistas como Omar Perotti (Santa Fe); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Sergio Uñac (San Juan), entre otros."La Argentina tiene un discurso federal que en realidad es ficticio", sostuvo Fernández durante el acto que encabezó en un importante viñedo de Luján de Cuyo junto a la candidata a gobernadora de Mendoza Anabel Fernández Sagasti y casi todos los mandatarios peronistas.En ese marco, planteó su voluntad de tomar una idea del fallecido ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota de "crear en cada provincia una capital alterna y que el Gobierno nacional se instale una vez al mes para poder entender lo que cada provincia necesita"."Vamos a hacer un país federal de verdad", remarcó el aspirante presidencial, quien destacó que cuenta para ello con el respaldo de todos los gobernadores peronistas.Además, Fernández pidió que "el domingo acompañen a Anabel" en las elecciones provinciales en las que competirá contra el radical Rodolfo Suárez, "porque tiene el mismo compromiso y quiere ser parte de ese país integrado con el que todos soñamos".Del acto participaron los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Chaco, Domingo Peppo; de Santa Cruz, Aliccia Kirchner; de San Juan, Sergio Uñac; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y candidatos como Matías Lammens, que aspira a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.Alberto Fernández planteó: "¿Qué es lo que les vengo a proponer? Sacar a Dios de la Ciudad de Buenos Aires y hacerlo circular por todo el país, para que todos los argentinos, de una vez por todas, podamos tener cerca no solamente al Presidente sino también a sus ministros"."Si nosotros no hacemos otra Argentina, con otra estructura de desarrollo, vamos a seguir repitiendo la injusticia que hoy vivimos en la Argentina. Una Argentina que concentra la riqueza en un lugar y hace padecer a toda la periferia. Si nosotros, de una vez por todas, no acercamos las oportunidades a todos los rincones del país va a haber muchos argentinos que sigan viviendo mal", amplió.