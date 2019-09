Jerarquizados protestaron con una radio abierta frente a edificio municipal

Jerarquizados protestaron con una radio abierta frente al edificio municipal de Cinco Esquinas, en Paraná. Reclaman la apertura de paritarias y denunciaron el estado en que prestan funciones los trabajadores."Con esta radio abierta le vamos a contar al ciudadano cuánto gana un empleado municipal, que el intendente incumplió la paritaria firmada en noviembre y que hasta el día de hoy no nos ha recibido; solo tuvimos un acercamiento en la secretaría de Trabajo", explicó ala secretaria general de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand."Hicieron un festival de cargos por fuera de lo que mandan las ordenanzas, funcionarios de primera línea que siendo subsecretarios fueron nombrados directores", fueron otras de las denuncias, además de las condiciones laborales de los trabajadores."Quien levantó las banderas de la democracia, y hoy no se sienta a dialogar de cara a los trabajadores para sentir como siente un municipal, no se va por la puerta grande", apuntó la sindicalista. "Los municipales tenemos muchas necesidades y esta es una forma de hacernos escuchar y sentir nuestras voces", remarcó.Consultada a Levrand sobre el aumento salarial que recibió el sector, ésta indicó que "el Ejecutivo municipal argumenta, engañosamente, que nos otorgó un 33.1%"."Reclamamos diálogo, porque una persona de bien debe sentarse a dialogar con los trabajadores, decir que se gastó más del 90% del presupuesto y que no tiene plata", demandó la vocera de APS, al tiempo que sentenció: "Los trabajadores no somos responsables de la contienda electoral ni del desmanejo financiero".