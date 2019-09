Trabajadores de Protección Civil realizan retención de servicios: Qué reclaman

Política Municipales realizan asambleas con retención de servicios

Trabajadores municipales nucleados en ATE permanecen en estado de asamblea con retención de servicios en reclamo por los recortes que sufrieron en los adicionales que perciben a mediados de cada mes, en base a productividad y horas extras."La retención de servicios es porque no hemos recibido el pago de un bono productivo desde el mes pasado y porque también se nos recortaron los módulos; el mes pasado fueron 1.000 pesos y este mes, 2.000 pesos", confirmó aCristian Ortiz, delegado de ATE en Protección Civil."Se trata de las horas extras por las emergencias atendidas, porque esta dirección tiene guardias especiales, sin horarios. Y reclamamos por lo que hemos trabajado", apuntó el municipal.De acuerdo a lo comentó, se les adeudan "3.000 pesos y en otras direcciones, se supera esos montos". Los módulos se cobran los días 15 de cada mes."El recorte nos afecta a todos los trabajadores de la dirección, entre 35 y 40 trabajadores, y nunca se nos fue informado. Y entendemos que es una discriminación hacia nosotros, porque si en otras reparticiones no hay recortes, por qué esta dirección tendría que sufrirlos", se preguntó Alejandro Pretuchi, otro de los delegados sindicales en Protección Civil."Queremos las explicaciones del caso y que se nos pague lo trabajado. Y hasta que tengamos una respuesta del Ejecutivo, si hay recortes o no, no vamos a levantar la retención de servicios", anticipó.Pese a la medida de fuerza, desde Protección Civil prometieron que trabajan con guardias mínimas y la atención a emergencias está garantizada.