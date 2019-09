Macri participa de cumbre de la ONU: Se reúne con Ttrump, Trudeau y Xi Jinping

El presidente Mauricio Macri participará hoy de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad estadounidense de Nueva York, donde mantendrá reuniones bilaterales con sus pares Donald Trump, Xi Jinping y Justin Trudeau.



Según se informó en la Casa Rosada, Macri mantendrá "al menos" esas "tres reuniones bilaterales" con los mandatarios de Estados Unidos, China y Canadá, aunque no se descartan otros encuentros.



Será un viaje relámpago a la ciudad estadounidense, ya que este mismo martes, tras brindar su discurso, emprenderá el regreso a Buenos Aires para seguir con la campaña electoral.



En las horas que estará en Estados Unidos, el presidente participará de reuniones con empresarios extranjeros que lideran fondos de inversiones, durante su breve estadía.



El jefe de Estado partió el lunes a las 22:30 desde la Aeroestación Militar del Aeroparque Metropolitano y llegó a los Estados Unidos a las 7:30 hora local (una hora menos que en la Argentina).



Se alojará en el Hotel The Langham y a las 11:45 se trasladará a la sede de las Naciones Unidas.



De acuerdo con la agenda oficial, Macri entre las 13:15 y las 14:30 del próximo martes asistirá al almuerzo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofrecerá en la Sala de Delegados Norte, en honor de los jefes de Estado y de Gobierno que participan de la Asamblea.



Al finalizar ese evento, el Presidente mantendrá un encuentro con la Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo internacional, Michelle Bachelet, en el Salón Qatari.



A las 15:00, comenzará la sesión en la Sala de la Asamblea General, ubicada en el primer piso del organismo, en que el presidente Macri expondrá (en idioma español) en séptimo turno, de acuerdo con el programa oficial.



Como cada orador dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos, se estima que el jefe de Estado argentino hable entre las 17:00 y las 18:00.



Allí Macri estará acompañado por el canciller Jorge Faurie, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el representante permanente de la República Argentina ante las ONU, Martín García Moritán.



Posteriormente, el presidente se trasladará al Lotte New York Palace Hotel donde asistirá a la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump, para los Jefes de Estado y de Gobierno.



Al finalizar dicha actividad, Macri junto a la comitiva presidencial regresarán a la Argentina en horas de la noche desde el Aeropuerto de Teterboro.



El vuelo arribará al Aeroparque Metropolitano el miércoles a las 7:30, día en que retomará su agenda de campaña mediante la inauguración del Metrobus en la localidad bonaerense de Florencio Varela, según trascendió, acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.