Advierten sobre el excesivo aumento de precios en insumos de salud

Velázquez recibió en su despacho al subsecretario de Comercio, Néstor Loggio. Junto a los equipos técnicos de ambas reparticiones, monitorearon los importantes aumentos observados en materia de insumos y medicamentos, y desde la cartera sanitaria se elevó un reporte pormenorizado a efectos de seguir trabajando en forma mancomunada para no resentir la atención y administrar responsablemente los recursos públicos.



La ministra Velázquez calificó a la reunión como "muy productiva, porque lo que también destacamos en el encuentro es que los períodos de crisis nos encuentran a dos áreas de gobierno trabajando sinérgicamente, mancomunando esfuerzos, con el principio de resguardar los recursos financieros de los entrerrianos". La funcionaria indicó que en la oportunidad se hizo una presentación a la Subsecretaría de Comercio, dependiente de la Secretaría de Producción, a partir de la información recogida por los cinco hospitales de la provincia con mayor capacidad resolutiva, (y del aporte de otros nosocomios), a los cuales se les requirió un informe del comportamiento de precios de algunos insumos y medicamentos.



Durante el encuentro las autoridades coincidieron en que el objetivo buscado es sostener las prestaciones con un equilibrio de recursos, sin perder la calidad y garantizando el derecho humano básico de la atención a la salud. "Entendiendo que el insumo, en este caso el medicamento, es un bien social en el marco de la respuesta sanitaria, por lo que nuestro propósito es poder seguir garantizándolo", ahondó Velázquez.



"El panorama contextual es que estamos en una economía dominada por el mercado, donde se nos torna muy difícil poder proveer los insumos en tiempo y forma; por eso buscamos los instrumentos existentes a nivel normativo para que nuestras finanzas provinciales puedan lograr el equilibrio que necesitan", expresó la titular de la cartera sanitaria.



La estrategia de esta intervención, contando con la participación de otro organismo en su rol de rectoría, tuvo que ver con información que surge

del Comité de Crisis recientemente creado en el marco del plan de contingencia sanitaria y prestacional: ya que fue éste quien les solicitó a los hospitales que reportaran el comportamiento de los insumos y medicamentos del primer trimestre del año a la fecha, con un corte del último mes (de agosto a septiembre). "Principalmente por las diferentes conductas que vienen manifestando los proveedores: algunos de los cuales cotizan pero luego no realizan la entrega; otros se presentan pero sólo entregan contra el pago del 100 por ciento del insumo; y finalmente, un tercer grupo de proveedores que cotizan y fijan el precio cuando se les pueda liquidar el insumo, con fuerte incremento en el precio final", precisó la ministra.



Velázquez explicó que, además, se dispuso este encuentro contemplando que el panorama se replica en todo el sistema sanitario, ya que tanto el subsector privado como el de la seguridad social están atravesados por el mercado y afrontan las mismas dificultades.



"Vamos a seguir en otras instancias, los organismos con los que nos hemos reunido hoy se llevaron toda la información documental para poder monitorear lo expuesto, y obviamente que seguiremos trabajando en conjunto".



Por su parte el subsecretario de Comercio, Néstor Loggio, señaló: "La problemática más grave tiene que ver con el aumento desmesurado de todo lo relacionado a insumos y medicamentos para el área de salud pública". E indicó que esto guarda relación directa con la situación macroeconómica: "Cuando ocurren eventos inflacionarios como el que estamos viviendo no hay referencia de precios; y a esto se le agrega la devaluación brusca que estamos soportando".



Loggio expresó: "La mayoría de los insumos relacionados al sistema sanitario tienen un componente importado, pero ahora bien: de acuerdo a la información que nos manifiesta Salud, estuvimos viendo que algunos insumos, productos y medicamentos tienen valores muy por encima de la inflación y del proceso devaluatorio". Finalmente el responsable manifestó que desde las diferentes áreas de Comercio "vamos a analizar estos precios para ver si no hay competencia desleal o abuso de posición dominante, herramientas que existen en la normativa y que nosotros estamos obligados, como defensores de los recursos públicos, a poner en consideración y trabajarlas". Presencias Por la cartera sanitaria participaron el secretario de Salud, Mario Imaz; el coordinador General del Ministerio, Germán Coronel; y la subsecretaria de Administración, Gabriela Diez.



En tanto que por el área de Comercio concurrieron el coordinador de la Subsecretaría, Ricardo Armocida; el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Juan Carlos Albornoz; el director General de Comercio Interior, Jesús Pérez Mendoza; y el director de Seguimiento de Precios, Javier Schnitman.