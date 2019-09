Reperfilamiento: empresarios piden "celeridad" al Congreso

El Foro de Convergencia Empresarial, una entidad que reúne a firmas y entidades representativas de la industria, los servicios, la banca y el agro, envió una nota a senadores y diputados a raíz de la preocupación de los empresarios por la crisis de financiamiento que provocó el reperfilamiento.



Miguel Blanco, coordinador del Foro, dijo que a los empresarios les preocupa la crisis de deuda "que estamos atravesando" y "la escasa respuesta de la política ante esta situación".



La iniciativa del Foro tuvo lugar ante "el inicio de un proceso de reperfilamiento de la deuda nacional, tanto la local como la internacional, y a raíz de comentarios al respecto realizados por los partidos de la oposición".



Y se propone encontrar iniciativas "para preservar, ante todo, el crédito a las empresas grandes y pymes y, en definitiva, la generación y el mantenimiento del empleo, con el objetivo de recuperar la senda del crecimiento económico lo antes posible".



La nota firmada por Blanco enumera los siguientes principios:



Las instituciones de un país son su principal activo. Es decir, el respecto a la ley y los contratos, a través de consensos amplios y profundos de todos los actores sociales.



Respetar los contratos implica honrar la deuda. Cuando un contrato se quiebra, se debilitan las instituciones.



Eso no implica desconocer la difícil realidad económica por la que atraviesa el país.



La nota suscripta por Blanco insiste en que" cualquier proceso de renegociación de la deuda se debe desarrollar sobre bases voluntarias y en busca de diálogo y acuerdos sólidos y duraderos".



"La evidencia empírica demuestra que, en el caso de las reestructuraciones de deuda voluntarias y preventivas, la probabilidad de no retorno a los mercados de capitales luego de 5 años del evento es menor a 25%", recuerdan los empresarios.



"Para los casos de default dicha probabilidad se encuentra entre 50% y 60%. Es decir, que una reestructuración no voluntaria tendría un costo de oportunidad (en términos de crédito que dejará de percibir el país) de u$s 155.000 millones, equivalente a un tercio del PBI, en un mundo de tasas cercanas a cero con abundante liquidez y capacidad prestable", remarcan.



"El tratamiento en el Congreso del proyecto de reperfilamiento de la deuda nacional es una excelente oportunidad para mostrar al resto de la sociedad y a los acreedores estos consensos básicos", subrayan.



"Invitamos a los legisladores del oficialismo y la oposición a estar a la altura de las circunstancias, dejar de lado estrategias políticas y pensar más allá. A redoblar esfuerzos para encarar el tratamiento de esta ley con la mayor celeridad posible, a fin de brindar certidumbre a la ciudadanía y fortalecer la estabilidad económica. El país se los agradecerá", concluyen.



Cronista.com.