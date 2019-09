Bullrich: "No me iría nunca del país y no estoy preocupada por mi seguridad"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que "pase lo que pase" no se irá del país y no está preocupada por su seguridad.



"No estoy pensando en el día después, estoy pensando en el hoy, hasta el 27 de octubre. Pase lo que pase no me voy, no me iría nunca del país y no estoy preocupada por mi seguridad", manifestó Bullrich al desmentir una nota periodística publicada en las últimas horas.



En declaraciones formuladas a radio La Red, la ministra aseguró que fue "la primera sorprendida" por la información y que en ningún momento habló con el autor de la nota.



"No estoy pensando en eso, estoy pensando en cómo llegar al ballotage y cómo dar vuelta lo que ha sucedido (en las PASO), la primera sorprendida por esa nota fui yo, no lo podía creer", indicó.



Una nota publicada por el diario Clarín y que lleva la firma del periodista Walter Schmidt asegura que tres funcionarios del gobierno estarían dispuestos a abandonar el país en caso de Juntos por el Cambio obtuviera un resultado negativo en las próximas elecciones.



La nota menciona a la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



"No hablé con Walter, nunca se me ocurría irme, estoy en campaña y para llegar al ballotage, estamos en una campaña muy intensa y con una decisión política de Cambiemos de ir a fondo para cambiar el resultado", indicó Bullrich.



"Que diga que me voy del país, que tengo miedo, que estoy desprotegida, que nadie me habló de mi partido ni siquiera el Presidente, no sé de donde salió esa versión", agregó.



Consultada sobre la posibilidad de que algún funcionario de Juntos por el Cambio haya manifestado preocupación por su seguridad y la voluntad de emigrar, Bullrich aseguró que no es un tema que haya discutido con algún ministro.



"Hoy los funcionarios de Cambiemos estamos con la mira puesta en el 27 de octubre, personalmente no hablé con ninguno que haya tenido algún tipo de preocupación", indicó.



"Yo me quedo en mi Argentina y espero quedarme en el ministerio de Seguridad", añadió.