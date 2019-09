El ex líder piquetero Luis D'Elía aseguró que ve al dirigente de la CTEP Juan Grabois como su "heredero en el universo de los movimientos sociales".En diálogo con La 1110, el referente del Partido MILES consideró que Grabois "es un pibe bien intencionado, muy formado, abogado, de mucho compromiso con los más pobres"."Yo lo banco mucho. Él tiene 35 años, yo tengo 62. Lo veo un poco como mi heredero en el universo de los movimientos sociales", señaló D'Elía.Además, el ex piquetero contó que el joven amigo del Papa Francisco lo visita seguido en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido.Por otra parte, aseguró que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, "lo quiere mucho" al referente de la CTEP."Por ahí Juan hará con Alberto la tarea que yo hice con Néstor: un especie de vocero oficioso. Yo durante dos años y medio dije lo que Néstor no podía decir. Me lo pedía él", explicó.Por último, D Elia consideró que los cruces entre Grabois y el sector agropecuario "es parte del juego de la política" y "no hay que asustarse" por eso."Cuando vienen los del campo y no quieren poner un mango, por ahí es bueno que se alce una voz y diga 'reforma agraria'. ¿Se entiende?", opinó.