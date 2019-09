Frigerio: "Argentina merece que el FMI cumpla con lo acordado"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el gobierno cumplió con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y "merece" que el organismo "también cumpla" y disponga antes de fin de año el desembolso del tramo de u$s5.400 millones pendiente.



"La Argentina ha cumplido con lo que ha acordado con el Fondo y en consecuencia merece que también ese organismo multilateral cumpla con lo acordado", dijo Frigerio.



En una entrevista publicada hoy por el diario La Capital de Mar del Plata, ciudad que visitó pocas horas antes de la presencia de ayer del presidente Mauricio Macri, el titular de la cartera de Interior se mostró confiado en que el país cuente con esa partida "antes de fin de año, que es cuando más hacen faltan".



Por otra parte, señaló que el Presidente "tomó nota" del mensaje de las PASO, y "cambió su política económica y empezó a cuidar más a la clase media que demandaba una atención especial o, claramente, reflejaba en su voto una queja respecto a un posible descuido del gobierno".



Frigerio consideró que "la razón fundamental" del mal resultado en las PASO "tiene que ver con el bolsillo y la pérdida de poder adquisitivo, con haber atravesado un año y medio de recesión".



El ministro dijo que el Gobierno "es débil desde el punto de vista político, en términos de la recomposición de fuerzas en el Congreso o de tener solamente 5 gobernadores sobre 24 y quizás menos de una cuarta parte de los intendentes de nuestro espacio político".



En esa línea, se incluyó dentro del grupo de dirigentes del oficialismo que han sostenido "que había que hacer un esfuerzo para ampliar la base de sustentación política".



De cara a las elecciones del 27 de octubre, consideró que "no es imposible llegar al balotaje", y aclaró que "el Presidente tiene en claro que es presidente antes que nada" y "tiene esa responsabilidad por lo menos hasta el 10 de diciembre".



"En principio, hay algunos millones de argentinos que no han ido a votar en las PASO y otros muchos que votaron en una primaria que realmente lo hicieron a sabiendas que no se estaba definiendo nada en esa elección", analizó.



De cara a un eventual segundo mandato, estimó que "se va a tener que convocar al resto de las fuerzas políticas" para buscar "un gobierno de unidad nacional".



"El presidente Macri lo va a hacer si gana. El primer gesto de gobierno tiene que ser convocar a Alberto Fernández, a (Roberto) Lavagna y a otros dirigentes de la oposición a una mesa de trabajo en la cual cada uno aporte su experiencia", señaló.