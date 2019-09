Cristina: "El punto de inflexión de este Gobierno fue cuando decide ir al Fondo"

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos,sostuvo este sábado, durante la presentación de Sinceramente en la Universidad nacional de La Matanza queLa expresidenta pidió queY, reclamó: "que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", en un acto realizado en la Universidad Nacional de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.Además, Cristina Fernández de Kirchner afirmó "el punto de inflexión de este gobierno fue en 2018, cuando decide ir al Fondo (Monetario Internacional)", y dijo que "el endeudamiento y el hambre me resulta intolerable"."El tema de la estabilización y el endeudamiento es algo que vamos a tener que discutir los argentinos. Porque en endeudamiento viene desde la época del empréstito de Rivadavia. Esta discusión, Argentina la tiene que abordar. No sería justo que todos los argentinos paguen con el mismo esfuerzo", explicó.La exmandataria cuestionó a la administración de Cambiemos al señalar que "ellos, que vinieron en nombre de las instituciones, las avasallaron todas" y afirmó:Hacía el futuro, la expresidenta sostuvo: "Tengo fe en que vamos a iniciar una etapa política diferente, pero también quiero que los sectores más beneficiados le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir"."Nunca más se dejen engañar. Pensemos que el estado no en Mongo Aurelio, si no hubiese Estado sería la Ley de la Selva, el Estado y la política es el instrumento que tienen los más desfavorecidos de la sociedad para defenderse, así que no abominen de ellos", concluyó.El acto tuvo lugar en el Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza, ubicada en la localidad de San Justo, donde la exmandataria estubo acompañada por el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof, su vice, Verónica Magario, intendenta de ese distrito y el diputado y candidato a intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.Tras la presentación, Cristina salió al exterior a saludar al público presente y presentó a Kicillof, quien sostuvo: "Escuchamos todos lo que hoy nos dijo Cristina y lo que está experimentando nuestro país. Pero sabemos que faltan cinco semanas para las elecciones y para que las urnas digan que la Argentina tiene que transformarse"."Hoy los bonaerenses quieren trabajo, salud y educación y esas van a serlas prioridades del futuro gobierno", agregó."Hemos hecho una campaña sin responder provocaciones, ni atacar a nadie. Hemos hecho una campaña escuchando a los bonaerenses. Es una campaña pero es como queremos gobernar la provincia. Queremos una provincia que crezca y que se desarrolle. Queremos un gobierno que vuelva a creer en la justicia social, les venimos a pedir que nos acompañen hasta el 27 de octubre como lo vienen haciendo. No es con egoísmo, no es pisando cabezas, es con solidaridad", expresó."Queremos que sea una provincia de todos y para todos. Tenemos que traer de nuevo la dignidad a nuestro pueblo", concluyó.Según trascendió, la compañera de fórmula de Alberto Fernández tiene agendado visitas a la provincia de Salta el 28 de septiembre y a El Calafate, el 14 de octubre, siempre con la presentación de su libro "Sinceramente" como asunto oficial de la convocatoria, en tanto que el 17 de octubre se prevé que asista a un acto por el Día de la Lealtad en La Pampa.