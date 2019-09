Presupuesto 2020: habría "acuerdo de todas las fuerzas" para no discutirlo ahora

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Luciano Laspina, dijo que "corresponde esperar el resultado" de las elecciones de octubre "para poder avanzar" con la ley de leyes.



Aunque el proyecto ya ingresó al Congreso, y fue presentado formalmente por el ministro Hernán Lacunza, el legislador afirmó que "hay un acuerdo político, y lo han pedido todas las fuerzas, esperar hasta las elecciones".



El macrista explicó que el tratamiento de la iniciativa comenzará cuando haya "un resultado claro" y "cualquiera sea el gobierno; si continua el presidente Macri, o si es otra la fuerza política habrá que ver qué cambios pide" al proyecto.



"Corresponde esperar el resultado para poder avanzar", insistió el legislador en diálogo con La Once Diez, con lo cual confirmó que el debate de la ley de leyes "está postergado" hasta que "se despeje la incertidumbre electoral".



Para Laspina, gane quien gane las elecciones, lo que debe venir "hacia adelante" es "un acuerdo entre las principales fuerzas políticas" al remarcar que "Argentina ya ha fracasado sistemáticamente con gobierno de todo signo, hace más de 10 años que está estancada, ha tenido una caída del producto per cápita del 2011 hasta acá de casi 7% y con inflación en ascenso".



"Me parece que ha llegado el momento de sentarnos todos en una mesa y replantear seriamente las condiciones para que Agremien a vuelva a tener estabilidad fiscal y económica en general", analizó el santafesino y agregó que después de las elecciones es necesario "un debate profundo para dejar de poner parches y encontrar soluciones".



