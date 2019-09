Denunciaron a una jueza por redactar sus sentencias en lenguaje inclusivo

Acabo de denunciar ante el Consejo de la Magistratura a una jueza por sentenciar en Lenguaje Inclusivo.

Las sentencias judiciales deben escribirse en nuestro idioma y no en una neolengua marxista rechazada por la RAE.

La denuncia fue firmada por un gran número de abogados de CABA pic.twitter.com/1xqHIDQcj9 — Dr. Elías N. Badalassi (@DrBadalassi) 19 de septiembre de 2019

Un colectivo de abogados denunció el jueves en el Consejo de la Magistratura a la jueza Elena Liberatori, a cargo del Juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, por redactar sus sentencias en lenguaje inclusivo."Las sentencias judiciales deben escribirse en nuestro idioma y no en una neolengua marxista rechazada por la RAE", afirmó Elías Badalassi, el abogado que presentó la denuncia, al publicar en Twitter una copia de su presentación.Según aseguró, su denuncia fue respaldada por los colectivos de letrados "Comisión Federal de Abogados Provida", "Abogados por la Vida" y "UBA Derecho x la Vida".La presentación de Baladassi, de 12 páginas, hace referencia a un reciente fallo de Liberatori el que le ordenó al Gobierno porteño garantizar el acceso de los menores a la escuela primaria y secundaria.En su sentencia, la magistrada utilizó la "e" y escribió, por ejemplo: "Miles de niñes y adolescentes no logran obtener una vacante en el sistema de educación de gestión estatal de la Ciudad".Liberatori no es la única magistrada que utiliza lenguaje inclusivo: la neuquina Leticia Lorenzo, jueza de Garantías de Zapala, también usa la "e" en sus sentencias y, por ejemplo, habla de "les abogades", "les abogades" y "les acusades".El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, afirmó en febrero que no se "puede imponer una manera de hablar por decreto, ni por un acuerdo", aunque subrayó que la Academia "no está cerrada" a las aperturas del lenguaje inclusivo para las mujeres "cuando sean razonables". Fuente: (Clarín)