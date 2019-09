Video: Se inauguró la pavimentación entre Tezanos Pinto y Oro Verde

La obra



"En momentos de mucha dificultad económica, en momentos donde los recursos escasean, continuamos con la obra pública porque entendemos que mejora la calidad de vida de la gente y genera mano de obra", afirmó el gobernador Gustavo Bordet al inaugurar la pavimentación de la ruta que une Tezanos Pinto y Oro Verde en la que la provincia invirtió más de 115 millones de pesos.Al referirse a la obra, el gobernador destacó que se trata de una obra muy esperada en la zona "porque es un conector vial de mucha importancia. Hace un año y medio inauguramos el pavimento que se había hecho hasta Tezanos Pinto y quedaba este tramo de 5 kilómetros hasta Oro Verde, por lo que asumimos el compromiso de completar esta obra que hoy estamos inaugurando".Luego destacó que los trabajos se hicieron "íntegramente con fondos provinciales" y dijo estar muy satisfecho porque "cumplimos con la palabra comprometida. También esta obra comprende cuadras de pavimentación dentro de Oro Verde que el intendente Dumé nos había solicitado así que esta zona, que viene creciendo sostenidamente, necesita tener una infraestructura urbana y colectores viales como este, y también seguir pensando a futuro"."Hoy estamos sobre esta misma ruta que conecta con Crespo también haciendo un bacheo y repavimentación en la zona de General Racedo, así que esto continúa también con otras obras. Estamos terminando en pocas semanas más la repavimentación de ruta 11 por el acceso a la ciudad de Paraná, así que estamos muy contentos porque venimos con un muy buen ritmo de obras viales", ahondó.Dio a conocer luego que "la semana próxima probablemente estemos inaugurando el acceso a Urdinarrain y toda la repavimentación y rehabilitación de la ruta 20 en un tramo importante".El mandatario destacó la prioridad que se le otorga a la continuidad de la obra pública, y comentó en ese sentido que "aquí están los obreros de Uocra también muy contentos por este trabajo que les permite llevar un sustento a sus familias".Junto a las ministras de Gobierno, Rosario Romero, y de Desarrollo Social, Laura Stratta; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez; el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé; y el presidente de la Junta de Gobierno de Tezanos Pinto, Ángel Cappellacci, el primer mandatario entrerriano presidió este viernes el acto de inauguración de la pavimentación del tramo de 5 kilómetros que comunica Oro Verde con Tezanos Pinto, la cual demandó una inversión de 115.797.246 pesos y se financió con fondos del gobierno provincial.Por su parte, el intendente Dumé sostuvo que la inaugurada es "una obra muy postergada. Hay una zona que desde hace muchos años la estaba demandando. Acompañamos ese reclamo de los presidentes de juntas de gobierno de Villa Fontana, de Tezanos Pinto, y encontramos respuesta en el gobernador".Dijo que tal como lo marcó el gobernador, es una zona productiva muy importante "y también en lo que comprende a Oro Verde porque allí se hicieron obras de saneamiento hidráulico importante y la repavimentación de un tramo de avenida Los Cisnes y de avenida Los Eucaliptus con una nueva iluminación así que todo nuestro agradecimiento al gobierno provincial, al gobernador en su persona y a la DPV". En ese marco, felicitó a esa repartición provincial y a la empresa por el trabajo realizado."Es un día histórico para la región", aseguró Dumé, "porque se concluye una obra que nuestros abuelos ya venían demandando, localidades que están a 25 kilómetros de la capital de la provincia y no tenían ningún tipo de acceso, hoy está cumplido".En tanto que el presidente de la junta de gobierno de Tezanos Pinto, indicó que "estamos muy contentos, es un sueño realizado, no solo la obra en sí, el camino, sino que también en Tezanos Pinto anteriormente se hicieron 950 metros de camino interno dentro del pueblo"."Para nosotros, no solo que mejoró el estado del pueblo, sino también la salud de los habitantes, es un logro por lo que quiero agradecer el gobernador y a Vialidad porque a nuestros pueblos nos cambió la vida para bien", apuntó, al referirse además a las localidades de Las Delicias y Villa Fontana.Por su parte, la titular de Vialidad provincial Benítez explicó que "son los cinco kilómetros que nos faltaban para interconectar con lo que va a ser la ruta 11 terminada en el acceso a Paraná, esta zona que es tan productiva".Explicó además que "tenemos los proyectos terminados para Racedo, Crespo, en este momento se está haciendo un bacheo para permitir la circulación".En ese marco, aseguró que "el 100 por ciento de lo que se hace está financiado por provincia, así que dentro de los recursos, y de lo que el clima nos permite, estamos avanzando con todas las obras".También participaron en el acto de inauguración el senador provincial Raymundo Kisser; los diputados provinciales Diego Lara, Rubén Angel Vázquez, Gustavo Zavallo y Daniel Koch; y la directora del Instituto Becario, Claudia Gieco.La obra de pavimentación del tramo de 5 kilómetros que comunica Oro Verde con Tezanos Pinto demandó una inversión de 115.797.246 pesos y se financió con fondos del gobierno provincial.Consistió en la colocación de la carpeta asfáltica, construcción de dársenas para transporte público y rehabilitación de Avenida Los Cisnes, en la Ciudad Universitaria.El proyecto además contempló la iluminación de la Avenida Los Eucaliptos hacia la ruta provincial 11, donde se realizó la recomposición de la trama vial en una longitud de 275 metros, hasta el cruce con las vías férreas hacia la ruta provincial 11.La culminación de esta obra viene a consolidar una salida para los centros de acopio de cereales que se encuentran en Villa Fontana, que cuentan con una capacidad de procesamiento de 600 toneladas anuales y reciben cerca de 150 camiones por día.