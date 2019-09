Pichetto: " Estoy convencido de que en Argentina va a haber balotaje"

El candidato a vicepresidente del frente Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó hoy que le "preocupa" la "orientación internacional" del postulante del Frente de Todos Alberto Fernández, y consideró que "volver al esquema bolivariano de Latinoamérica" condena al país "al fracaso".



El senador nacional visitó este jueves el partido bonaerense de Moreno, donde propuso "construir un país que pueda ser vivible, y no un país que se caiga del mundo y que no tenga ningún destino".



"Nosotros vemos con preocupación la orientación internacional del candidato del Frente de Todos, queremos un país inserto en el mundo, que es el país que construyó el presidente (Mauricio) Macri, un país ligado con la Unión Europea, con Estados Unidos, con una relación pragmática con China", afirmó Pichetto.



A su entender, "volver al esquema bolivariano de Latinoamérica, condena al país al fracaso y a la marginación, e incluso al aislamiento, que es muy peligroso".



Pichetto, que estuvo acompañado por el candidato a intendente de Moreno, Aníbal Asseff, y por el candidato a diputado Alberto Asseff, consideró que "la elección de octubre es clave para la historia argentina".



"Estoy convencido de que vamos a hacer una gran elección y en la Argentina va a haber balotaje", remarcó el senador por Río Negro.



El compañero de fórmula de Macri se expresó así en la misma jornada en que Fernández encaró un viaje a Bolivia, donde se reunió con Evo Morales, uno de los aliados regionales de la ex mandataria Cristina Kirchner cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo.