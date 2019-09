El Ventilador: Algunas opiniones sobre la campaña presidencial

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La campaña electoral oficial lleva 10 días y pocas son hasta ahora las repercusiones de actos, spots y declaraciones públicas de los candidatos. ¿Es compatible esa necesidad con la naturaleza propia de una competencia electoral?-"¿Por qué los Fernández no hacen campaña juntos? ¿Entre ellos no se llevan bien?".-"Para el señor Almará: ¿el piensa que Alberto y Cristinita van a arreglar el país después de cómo lo dejo Cristina? No me hagan reír. Espero que después que gané el peronismo sean criticados igual a como lo hacen con el presidente Macri".-"Para el señor que decía que éramos Alemania con los K de forma irónica, le digo que un informe del banco mundial dijo que durante la época de los K se duplicó laclase media. Juan Karr dijo que durante la K estuvimos a la vuelta de la esquina del hambre cero, la pobreza estructural es otra cosa. Un mercado interno funcionando. Sigan haciendo política con eslogan los anti-K".-"Increíble Almará justificando la corrupción con que no alcanza para comer. Así estamos y así estaremos. Pónganse los pantalones de periodistas y dejen sus ideologías que lamentablemente hace 70 años generan la misma cantidad de pobres. Los aman tanto que los multiplican".-"Y si, no hablen del pasado si están más sucios que los de ahora. El ex de gobernador de Entre Ríos no tenía nada y ahora es millonario. ¿Y piensa que es de él el programa?".-"¿Expectativas del peronismo? Tienen 74 años en el poder".-"Comparto lo que dice Almará. Si Alberto gana las elecciones, como creo que ganará, tendremos un país para reconstruir, donde todos vamos a tener que poner el hombro. Los trabajadores, empresarios, políticos, el campo, las multinacionales. No le pidamos recetas mágicas a Alberto, solo pidamos que detenga la destrucción del país".-"Macri hizo todo lo que pudo por lo que nos robaron los K. ¿Se olvidaron qué pasó cuando se fue Cristina? Dejó deudas, se robó todo. Siempre los políticos dicen lo mismo".-"Te apoyo viejo. Macri es un chorro, ladrón, le buscó la quinta pata al gato para ensuciar a Cristina, pero el chorro es él. Ya es hora de que se vaya Macri. Me estoy muriendo de hambre, gracias".-"Creo, como dijo un panelista, que por dos años es imposible esperar nada. Por dos años por lo menos".-"Cristina jamás se olvidó de los jubilados. ¿Y dónde se vio que los presos cobren más que los jubilados? Esto me da vergüenza".-"Quisiera decirle al señor Almará que Perón era y fue una persona muy importante. Y Evita también, pero tuvimos grandes próceres, como el General San Martín, que ha de llorar si viera cómo los Kirchner dejaron a la Argentina después de toda su lucha. Perón murió, ya no hay honestos peronistas. Ahora hay corruptos detrás llenándose los bolsillos. Este hombre no deja hablar. Así le hace a las mujeres en la radio también".-"Sergio Massa dijo q iba a meter presos a los K y ahora está con ellos".-"La verdad que los argentinos no aprendemos más. Volver al kirchnerismo es la pérdida de la cultura del trabajo. Es volver a una dictadura encubierta, a un fanatismo terrible, que a ningún país le puede hacer bien. Ponerle a un ladrón al alcance de la mano lo que ya tuvo oportunidad de robar, no es muy inteligente. ¿Cuándo la justicia funcionará bien en la Argentina? Sea del color que sea, el corrupto debe ir preso".-"Quisiera decirles que el diario de la cornetita, como dice el señor, en un tiempo fueron funcionales al gobierno de Kirchner y le aclaro que los dueños de C5N están presos porque deben 8 mil millones de dólares. Soy afiliada peronista hace 32 años. Y mi gran repudio hacia Almará, que es un mal educado".-"De qué se asombran de que Varisco sea intendente del mismo partido de Macri, cuando en la gestión del cristinismo, López y Boudou y cuantos más se iban con los bolsos de plata. Son corruptos por favor".-"¿No van a hablar del sueño entrerriano? Hay un dicho: el fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan".-"Si es como dice el señor Almará, que le preocupa más sobre la situación de Varisco en cuanto a la malversación de fondos y la evidencia que podría haber para culparlo de ello y no le preocupa toda la evidencia y pruebas que hay respecto al enriquecimiento ilícito se la Sra. Fernández y de donde obtuvo esos fondos, no lo entiendo".