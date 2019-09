El Ventilador: campaña, entre la incertidumbre y la necesidad de previsión

Según afirman la gran mayoría de los especialistas y analistas económicos, los mercados reclaman consensos y previsibilidad.



Ahora bien... ¿es compatible esa necesidad con la naturaleza propia de una competencia electoral?



Por otra parte, esta semana se conoció por redes que el oficialismo llevará adelante una nueva forma de campaña, encabezada por el presidente Mauricio Macri.



El primer mandatario recorrerá 30 ciudades en 30 días, con Capital Federal y Córdoba como ciudades de debut y cierre. Volverá al contacto con la gente en las calles y reforzará en redes el slogan "Si se puede".



Pero las voces en contra no tardaron en hacerse escuchar... ¿es conveniente dedicar un mes entero exclusivamente a viajes proselitistas en una situación económica y social como la actual?



¿Esto podría perjudicar su imagen o en cambio, el contacto con la gente de todo el pais podría devolverle parte de los votos?



Por su parte, Alberto Fernández continúa con su agenda armada casi al ritmo de un Presidente Electo: viajes al exterior y reuniones permanentes con altos funcionarios e importantes empresarios.



Y, en medio de este trajín, las especulaciones sobre su posible plan económico comienzan a cobrar protagonismo a la hora de análisis y debates.

Sin ir más lejos, hace pocos días trascendió que Carlos Melconian había recibido un pedido de Fernández de comenzar a elaborar una propuesta, pero el propio candidato del Frente de Todos los desmintió.



El frente oficialista centrado en las estrategias de campaña y el principal frente opositor pensando en gabinete y medidas económicas... ¿marca que las cartas ya están echadas sobre la mesa o se pueden esperar sorpresas? Encuestas y tendencias A poco más de un mes del 27 de Octubre, las encuestas volvieron al ruedo.



Y a pesar del duro momento de descreimiento por el que atraviesan, los números de la gran mayoría de ellas ubican al Frente de Todos en una margen todavía mayor, por encima de Juntos por el Cambio.



Esta tendencia refuerza aún más por estos días la apretada y abarcadora agenda de Alberto Fernández.



En este contexto, no sería descabellado entender que el candidato del Frente de Todos haya comenzado a pensar en los nombres para un posible futuro Gabinete.



Y si bien hasta el momento no se cuenta con información oficial al respecto, ni del propio Fernández ni de su entorno, la información empieza a trascender y las especulaciones crecen.



Son muchos los Gobernadores que hoy se encuentran cercanos a Fernández. Y son muchos los analistas y periodistas que señalan a Gustavo Bordet como uno de los pocos pertenecientes al círculo más cerrado.



En este sentido, fuertes trascendidos comenzaron a circular sobre una propuesta al actual gobernador entrerriano para sumarse a un posible Gabinete Nacional. Rumor que fue desmentido enfáticamente por el propio Bordet.



Pero, más allá de estos nombres y especulaciones... ¿quién es hoy el entorno del principal candidato opositor con más chances? Juicio a Varisco y otros 33 acusados Finalmente, luego de un largo proceso judicial, mañana jueves comenzará en Paraná el juicio al intendente Sergio Varisco y a otras 33 personas acusadas de venta de droga y presunto financiamiento al narcotráfico.



El proceso se llevará a cabo en la sala de audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad y, además de los 34 imputados, tendrá los testimonios de más de 100 testigos.



Esta investigación se inició en 2016 y en mayo del año pasado el actual intendente quedó imputado.



La causa investiga la vinculación entre funcionarios del municipio y la organización delictiva liderada por Daniel "Tavi" Celis.Con dos ex funcionarios actualmente presos, muchas han sido hasta acá las especulaciones, versiones y reveses de la Justicia en el marco de la investigación.



Durante todo este tiempo el actual intendente se mostró a disposición de la justicia y sostuvo siempre su inocencia.



Ahora, a pocas horas del comienzo del juicio, Sergio Varisco se mostró con toda tranquilidad y aseguró: "estoy contento de poder decir mi verdad".

Aparte de los imputados y los testigos... ¿quiénes más estarán presentes en la sala y cuánto tiempo se estima que llevará el juicio? ¿Qué dicen los abogados defensores del actual jefe comunal?