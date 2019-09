Política Docentes universitarios harán paro nacional este jueves

Política Ctera lanzó un paro nacional por la muerte de dos docentes en Chubut

La medida de fuerza fue desencadenada "por la caótica situación que se vive en la provincia de Chubut que acarreo el fallecimiento de dos docentes". El Secretario General de UDA, Sergio Romero expresó que "es inadmisible que una vez más fallezcan docentes producto de un estado ausente. Estas muertes no están fuera del contexto de lo que ocurre en la provincia de Chubut, en la cual, mientras los docentes no perciben sus salarios y tienen cortados los servicios de la obra social el gobernador pretende aumentar su sueldo en un 100 por ciento".El dirigente continuó "hoy los docentes en Chubut no pueden hacer frente a su manutención diaria y no pueden atender su salud, ya que se encuentran cortados los servicios de la Obra Social".Finalmente, desde UDA exigimos al gobierno provincial que regularice la situación salarial en lo inmediato y reclamamos al gobierno nacional que intervenga y auxilie con mayores fondos a esta provincia.