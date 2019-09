Suoyem convocó a reunión para definir los pasos a seguir por reclamo salarial

El sindicato municipal convocó a los delegados y afiliados a una reunión para este jueves a fin de analizar el avance de la paritaria. "Si no tenemos ninguna propuesta veremos los pasos a seguir porque no podemos seguir con esta incertidumbre", dijo el secretario general, Jorge Brocado.



Suoyem convocó al cuerpo de delegados y afiliados para este jueves a las 18, en su sede de Maipu 567, para tratar, entre otros temas, la paritaria. Se esperaba que a inicios de esta semana el Ejecutivo de Paraná acercara una propuesta, tal como se fijó en el acta suscripta en Secretaría de Trabajo, pero hasta el momento no hubo novedades.



"Hicimos una presentación y estamos esperando que nos llamen o nos notifiquen alguna propuesta aunque sea por escrito", contó Brocado y adelantó: "Si no tenemos ninguna propuesta veremos los pasos a seguir porque no podemos seguir con la incertidumbre".



Entre otros puntos, el Suoyem pide una cláusula gatillo automática sujeta a la inflación. "Quedamos equiparados a la inflación al mes de julio y agosto, pero nos preocupa lo que viene de acá en más, de septiembre en adelante. En agosto fue un 4%, pero se dice que va a ser más en septiembre", evaluó.



Brocado se mostró preocupado por la situación del municipio que "está trabajando a media máquina, no tenemos los medios, ni las herramientas, ni los vehículos en condiciones. En lugares donde tiene que haber tres o cuatro camiones hay uno solo, la recolección no se está haciendo como corresponde".



Por eso admitió "no queremos tirar tanto de la cadena porque el que sufre es el vecino también". Recordó que este reclamo fue planteado en ámbitos de la la Secretaría de Trabajo. (APF)