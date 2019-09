Bordet: "Estaré otros 4 años trabajando para el desarrollo de los entrerrianos"

El gobernador, Gustavo Bordet, descartó las versiones que daban cuenta de que podría ocupar un cargo en un eventual Gabinete de Alberto Fernández. "Tuve el honor de que los entrerrianos me elijan nuevamente gobernador con el porcentaje más alto de la historia de Entre Ríos. Como yo voy a deshonrar esa gratificación. Sería un absurdo, muy desagradecido de mi parte", expresó el mandatario a Elonce TV.



"Yo quiero hacer en nuestra provincia todo lo que nos falta y lo que me comprometí en la campaña. Que no les queden dudas que estaré durante otros cuatro años trabajando para el desarrollo de todos los entrerrianos que es la máxima aspiración que alguien en política en esta provincia puede tener", recalcó tras poner de relieve la "sintonía muy cercana" que tiene con Fernández.



Acotó que "rumores hay un montón. Acá hay un sistema democrático y hay que cumplirlo. El 10 de diciembre culmina un periodo y empieza otro. Felizmente ese día un Presidente le entregará la banda a otro y empezará otra etapa para Entre Ríos y la Nación Argentina". Medio ambiente Las declaraciones del mandatario fueron realizadas en el marco de la reunión del Consejo Provincial del Medio Ambiente que "está muy presente en nuestra construcción de políticas públicas. En esa ocasión entregamos vehículos para la lucha de incendios forestales y también aportes para instituciones para fomentar vivir en un ambiente que nos garantice la salud a todos los entrerrianos", manifestó.



Respecto al decreto sobre fumigaciones, consideró que "contempla tanto el aspecto productivo como el derecho a la salud. Estableceremos un estricto control para que no haya abuso en las pulverizaciones. Quien las aplique inadecuadamente tendrá el castigo de la ley que se merece. Seremos inflexibles", advirtió en declaraciones a Elonce TV, al tiempo que resumió: "Los fundamentalistas de ambos lados nunca son buenos". Plantas de tratamiento de residuos Interrogado sobre el financiamiento para plantas de tratamientos de residuos en Paraná, Concordia y Santa Elena, Bordet explicó que "el gobierno nacional, que era quien recibía este crédito del BID, nos pidió que al crédito en dólares lo asuma íntegramente Entre Ríos. Dijimos que sí porque es un tema prioritario. Pero ellos dicen que se harían cargo de todo el tema licitatorio, lo cual, por cuestiones administrativas que tenemos no lo podemos realizar. Si nos transfieren el crédito, nosotros queremos llevar adelante el programa como corresponde", manifestó. "No estamos hablando de dinero, sino de buena voluntad", resumió.



"Tenemos una relación muy cercana con Alberto Fernández. Esto en diciembre va a cambiar sensiblemente para Entre Ríos", expresó Bordet. Presupuesto nacional Acerca del Presupuesto nacional, opinó que "deberá ser ejecutado por otro gobierno. Resulta lógico que sea materia de análisis tras las elecciones presidenciales, porque son las pautas con las que se regirá el estado nacional en 2020".