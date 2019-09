Bordet ratificó continuidad de programas de apoyo a deportistas entrerrianos

Juegos Evita

"Habrá nuevas obras de infraestructura para acompañar distintas disciplinas deportivas"

Hacer visible los logros de los deportistas

Compromiso de "seguir haciendo"

El orgullo de toda la provincia

Experiencias

Las competencias

Se trata dequienes junto a sus entrenadores se mostraron en más de 10 disciplinas.El Gobernador Gustavo Bordet destacó: "Reconocemos el trabajo que realiza el deporte amateur en la provincia de Entre Ríos, cotidianamente, que muchas veces se hace en silencio, con mucho sacrificio, de esfuerzo. Por otro lado buscamos ratificarle compromiso que tenemos desde el gobierno provincial de sostener a través de un sistema de becas, a nuestros deportistas, para que puedan cumplir con sus objetivos y metas"."Los logros obtenidos por los deportistas entrerrianos no han sido fruto de la casualidad ni el azar. Los logros de nuestros deportistas fueron por mérito propio, por el talento de cada uno de ellos, y porque el Estado provincial está presente, permanentemente ya sea en becas, aportes para las distintas federaciones", puso relevancia aDijo que en la ocasión brindan "un justo homenaje" y a su vez, ratifican "un rumbo, un compromiso con el deporte amateur que es el que necesita muchas veces del Estado para poder llegar a coronar con éxito estas instancias del deporte"."Hay muchos deportistas que van a estar el año que viene en Tokio y esto nos obliga a irnos preparando para que los deportistas de Entre Ríos puedan tener la mejor performance", puso relevancia. De la misma manera dijo que en recorridas que ha hecho en la provincia "he tomado contacto con ellos".Al ser consultado, el mandatario entrerriano dijo que los Juegos Evita "tienden a fomentar el deporte amateur. Me acordaba de Yael Oviedo. A ella la conocí cuando ganó la medalla de oro de fútbol femenino en los Juegos Evita en Concordia. Yo era intendente de Concordia. Verla compitiendo hoy en el fútbol femenino profesional me pone muy contento porque el esfuerzo que se realiza en los Juegos Evita tiene después sus frutos en la labor formativa que allí se realiza. Sin dudas vamos a estar acompañando como todos los años, a los deportistas cuando van a Mar del Plata a representarnos"."A pesar de las dificultades económicas seguimos priorizando las becas y los aportes a las federaciones que representan el deporte entrerriano", dijo el gobernador Gustavo Bordet al encabezar el acto de entrega de reconocimientos a quienes participaron en los juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019."Habrá nuevas obras de infraestructura para acompañar distintas disciplinas deportivas", comunicó además el gobernador, durante su discurso en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná este lunes."Hay tiempos que no son fáciles, realmente son difíciles, hay situaciones que son muy complejas, económicas y financieras, pero hay programas que no podemos cortarlos ni darlos de baja. Por eso ante la incertidumbre que muchos deportistas tienen en la provincia de Entre Ríos, quiero manifestarles que los fondos están afectados, están previstos, y que los vamos a seguir sosteniendo con el Presupuesto del año próximo", confirmó.Y ahondó: "Significa que va a seguir existiendo el acompañamiento del gobierno de la provincia para poder cumplir con los distintos programas que se están llevando adelante, tanto en becas individuales como en aportes para las Federaciones de todos los deportes, porque reciben aportes todas las Federaciones de la provincia, y llegar a cada rincón de cada pueblo para poder cumplir con estos objetivos".El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Adán Bahl; las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero; el ministro de Economía, Hugo Ballay; y el secretario de Deportes, José Gómez."Estamos muy orgullosos de estos deportistas, son un ejemplo para los jóvenes entrerrianos. Tuvieron una destacada participación en los juegos de Lima, no sólo por las medallas que consiguieron, sino por su desempeño deportivo, su presencia, su conducta y su integración al conjunto argentino", manifestó, por su parte, el vicegobernador, Adán Bahl."Es importante reconocerlos y valorarlos, hacer visible sus logros en toda la comunidad y acompañarlos, no solo para que todos ellos puedan seguir creciendo en la disciplina que representan, sino también, para mostrar de lo que son capaces los jóvenes deportistas entrerrianos cuando se pone esfuerzo, dedicación, trabajo en equipo y sobre todo, cuando se animan a soñar en grande, a tomar desafíos", agregó.Asimismo, entendió, "debemos destacar cada logro y la participación de todos estos jóvenes y también de sus entrenadores, los dirigentes de los clubes, y las familias que acompañan y hacen el aguante. Estos jóvenes se entrenaron en nuestros clubes entrerrianos, en los pueblos y ciudades de nuestra provincia, con los recursos y las posibilidades que tenemos acá. Y llegaron lejos"."Está demostrado que tenemos un gran potencial y que podemos conseguir grandes objetivos. Desde el Estado vamos a seguir acompañándolos, es el compromiso que venimos cumpliendo con el gobernador Bordet y que vamos a profundizar en nuestra ciudad en la próxima gestión", reafirmó Bahl. "Porque además creemos en el deporte como una herramienta para transmitir valores imprescindibles para el conjunto de la sociedad, porque es una actividad que estimula el trabajo en equipo, la disciplina, el esfuerzo para conseguir metas, la amistad, la solidaridad", redondeó.La titular de la cartera social, Laura Stratta, señaló "Es un gusto poder compartir este espacio, y compartir todo el orgullo que sentimos no solo por el resultado sino también porque celebramos todo el proceso previo que realizan para llegar a instancias como el que han transitado en los Juegos Panamericanos y Parapanemericanos. Quiero reconocer todo el esmero y el esfuerzo que cada uno de ustedes ponen".Luego, agregó: "Recién escuchaba que agradecían al gobierno provincial por el acompañamiento y nosotros también tenemos que agradecerles por ese sacrificio permanente que ponen de manifiesto y con el que representan a la provincia y al país, llegando a estas instancias tan importantes".Posteriormente, Stratta comentó: "El apoyo al deporte tiene que ver con la decisión política de nuestro gobernador Gustavo Bordet, de definir como prioridad el desarrollo social y en ese marco, las estrategias de acompañamiento a las instituciones, a federaciones, a las asociaciones pero también a los deportistas, para que puedan competir en igualdad de condiciones. Muchas veces hay deportistas que no tienen las condiciones para poder hacer y allí está y estuvo el Estado presente para poner el grano de arena para competir en igualdad".Finalmente, la ministra indicó: "Quiero reiterarles el compromiso de seguir haciendo, de ir por lo que falta. Siempre la política tiene que tener la virtud de mirar lo hecho pero también de poder articular alrededor de lo que falta para poder construir entre todos esos logros".El secretario de Deportes, José Gómez, explicó al realizar el reconocimiento, que fueron 52 los deportistas entrerrianos, junto a entrenadores y delegados de equipo, que estuvieron representando a Entre Ríos sobre un total cercano a los 800 argentinos que integraron la delegación nacional.Al dirigirse a los deportistas, afirmó: "Estamos orgullosos de ustedes por el hecho de haber estado y qué decir de las 12 medallas olímpicas que aportó Entre Ríos para los Juegos Panamericanos y las ocho medallas que lograron para los Parapanamericanos. Son el orgullo de toda la provincia y hemos querido con el equipo de gobierno que conduce el gobernador Bordet hacer un merecido reconocimiento". Más adelante expresó que la convocatoria tuvo que ver también con "redoblar el compromiso de seguir trabajando juntos y apoyándolos a través del sistema de becas como las que han venido recibiendo muchos de ustedes".El ciclista adaptado Raúl Villalba; Micaela Masslein que practica canotaje; Juan Azzad que juega beach vóley; Bruno Motroni que se dedica al sóftbol; Trinidad Coppola que realiza atletismo adaptado; Matías Puebla que participó en Lanzamiento de Jabalina F46 y los entrenadores Rodrigo Murillo y Julio Gamarci relataron su experiencia durante el acto.El jugador de beach vóley Juan Azzad aseveró: "Tuvimos en una gira europea que fue posible gracias al gobierno provincial, así que estamos muy agradecidos. Esto nos dio un ritmo de juego y la competencia necesaria para poder lograr la medalla Panamericana"."La beca también es un gran aporte para nosotros en nuestra carrera deportiva. Vengo de otra ciudad entonces para mantenerme en niveles competitivos y con el entrenamiento es muy importante el apoyo. Todo esto decantó en una medalla Panamericana que es el logro más importante de mi carrera y es muy significativo tanto para mí como para mi familia, y para mi futuro", añadió.Por su parte, Antonella Ruiz Díaz, quien en atletismo obtuvo medalla de oro en disco y de plata en lanzamiento de bala, agradeció "por el apoyo que nos dan todos los años y gracias a eso podemos seguir con nuestros entrenamientos. Yo entreno en otra ciudad que me recibe de apoyo. Estoy orgullosa de representar a mi provincia y a mi país".También Trinidad Cóppola, que participó en atletismo adaptado, contó: "Fue un año muy lindo, de muchas experiencias, soy de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos y estuve representando a Argentina en el mundial juvenil en Suiza y también en los Parapanamericanos en Lima, así que estoy muy contenta".En tanto que, el entrenador del equipo nacional de sóftbol, Julio Gamarci, expresó que "es un honor estar rodeado de gente que lucha día a día en un ámbito totalmente diferente del grueso de la gente, trabajar para la excelencia día a día. Hacer las cosas bien todos los días, no importa el resultado"."Ese es el trabajo que hacen todos los deportistas que se visibiliza en nosotros, que logramos ganar o participar siendo selecciones nacionales, pero que representamos solamente la punta del iceberg porque debajo nuestro está toda la sustancia. Estoy frente a un gobierno y funcionarios que son accesibles, he podido charlar con ellos y he visto sus acciones", completó.Los Juegos Panamericanos se desarrollaron en Lima, Perú, entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019. Participaron alrededor de 6.700 deportistas, de los cuales 535 representaron a la Argentina. Esta competencia también sirvió como prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.La delegación entrerriana contó con la participación de 31 atletas y 8 entrenadores.Los deportistas y las deportistas entrerrianas aportaron 12 medallas de distintas disciplinas al equipo nacional, de un total de 101 obtenidas por nuestro país.En tanto los Juegos Parapanamericanos también se llevaron a cabo en la capital del Perú, pero se disputaron del 23 de agosto al 1 de septiembre y también fueron clasificatorios para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.En este caso la delegación entrerriana estuvo integrada por 9 atletas paralímpicos y 4 entrenadores, que obtuvieron un total de 9 medallas (una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce), de un total de 107 que logró el representativo nacional, integrado por 213 atletas.