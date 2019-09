Bordet homenajeó a deportistas que participaron en los Panamericanos

Juegos Evita

Se trata dequienes junto a sus entrenadores se mostraron en más de 10 disciplinas.El Gobernador Gustavo Bordet destacó: "Reconocemos el trabajo que realiza el deporte amateur en la provincia de Entre Ríos, cotidianamente, que muchas veces se hace en silencio, con mucho sacrificio, de esfuerzo. Por otro lado buscamos ratificarle compromiso que tenemos desde el gobierno provincial de sostener a través de un sistema de becas, a nuestros deportistas, para que puedan cumplir con sus objetivos y metas"."Los logros obtenidos por los deportistas entrerrianos no han sido fruto de la casualidad ni el azar. Los logros de nuestros deportistas fueron por mérito propio, por el talento de cada uno de ellos, y porque el Estado provincial está presente, permanentemente ya sea en becas, aportes para las distintas federaciones", puso relevancia aDijo que en la ocasión brindan "un justo homenaje" y a su vez, ratifican "un rumbo, un compromiso con el deporte amateur que es el que necesita muchas veces del Estado para poder llegar a coronar con éxito estas instancias del deporte"."Hay muchos deportistas que van a estar el año que viene en Tokio y esto nos obliga a irnos preparando para que los deportistas de Entre Ríos puedan tener la mejor performance", puso relevancia. De la misma manera dijo que en recorridas que ha hecho en la provincia "he tomado contacto con ellos".Al ser consultado, el mandatario entrerriano dijo que los Juegos Evita "tienden a fomentar el deporte amateur. Me acordaba de Yael Oviedo. A ella la conocí cuando ganó la medalla de oro de fútbol femenino en los Juegos Evita en Concordia. Yo era intendente de Concordia. Verla compitiendo hoy en el fútbol femenino profesional me pone muy contento porque el esfuerzo que se realiza en los Juegos Evita tiene después sus frutos en la labor formativa que allí se realiza. Sin dudas vamos a estar acompañando como todos los años, a los deportistas cuando van a Mar del Plata a representarnos".