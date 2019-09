Diez despedidos de empresa maderera de Concordia reclaman su reincorporación

Quieren trabajar

El acampe se inició el domingo por la noche, al cumplirse cuatro meses de los despidos. En mayo pasado la empresa maderera Egger decidió echar a diez empleados alegando baja productividad.Esta semana se cumplen cuatro meses desde que una decena de trabajadores de la firma ubicada en el Parque Industrial fue despedida. Marcelo Fernández, uno de los obreros cesanteados, señaló que fueron apartados laboralmente en forma injusta por reclamar libertad sindical al interior de la empresa.El miércoles próximo habrá una audiencia de reconciliación en la Justicia. Los trabajadores despedidos tienen decidido acampar hasta ese día a un costado del ingreso a la planta, por avenida Juan José Rucci. Y, a pesar de que la firma ya les abonó la indemnización, el objetivo no es otro que es recuperar la fuente laboral. "Si tenemos que llegar a devolverla, la devolvemos", dijo Fernández.Fernández dijo que la semana pasada desde la empresa les ofrecieron llegar a un acuerdo. "Les dijimos que no. Estas diez personas tenemos familia; tenemos chicos de seis años, ocho años. Nos interesa volver a nuestra fuente de trabajo y nada más que eso. No queremos arreglar ni indemnización ni nada de eso", dijo."A mí me gustaría de la parte de ellos que hagan un mea culpa. No tengo dramas de llegar a un dialogo con ellos en buenos términos. Pero nos gustaría que nos reincorporen porque sabemos que ellos tienen problemas de producción. Que están haciendo malabares para cubrir estas diez personas que echaron. Y sabemos que están con ganas de poner un cuarto turno y les va a faltar gente porque eso genera casi 30 puestos de trabajo. Nosotros queremos volver a trabajar de vuelta. Pero si ellos están en contra del gremio, que lo arreglen en la Justicia, pero mientras tanto nos devuelvan muestro puesto de trabajo", añadió Fernández aGabriel Mateo, otro de los trabajadores despedidos, indicó que siguen de la misma forma en que están desde el 17 de mayo. "Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Lo que queremos es volver a nuestros puestos de trabajo los 10 compañeros. Somos 10 familias las que estamos en una situación bastante brava. Estamos esperando la reincorporación. Es lo único que estamos esperando", dijo.Mateo sostuvo que antes de ir a la Justicia, acudieron al ministerio de Trabajo pero allí no consiguieron nada. "Se cerraron que nos habían despedido, que nos habían indemnizado y nada más. Y nosotros no queremos que nos indemnicen, queremos volver a nuestro puesto de trabajo", reafirmó."Siempre la empresa se manejó con el Sindicato de la Madera. La mayoría está desafiliado a ese sindicato, desde hace más de 15 años. Estábamos buscando un gremio representativo que lleve la voz cantante de los obreros", dijo a su vez Almada. En ese sentido, recordó que cada vez que la empresa los llamaba para charlar acerca de alguna cuestión, los representantes madereros llegaban invariablemente siempre a la misma conclusión: la patronal tiene razón y los empleados deben acatar lo que les dicen. "Tenemos que agachar la cabeza. No nos llamaban para tener un acuerdo con el obrero, ya sea salarial, o del día a día acá en la empresa", indicó.En la misma línea, Fernández acotó: "cada vez que queríamos negociar con el gerente o con Recursos Humanos, siempre íbamos 10 personas, y siempre estábamos exponiendo nosotros nuestro puesto de trabajo". No obstante, dijo que había llegado el momento de buscar quienes los pudieran amparar. Por ello, decidieron acudir al Sindicato de Petroquímicos. "Muchos se confunden y dicen que era para ganar más. No, era para que vayan y hagan el reclamo de los trabajadores. Y tener un gremio que nos respalde", dijo."El tiempo no nos está acompañando, pero la convicción nuestra es firme. Ahora estamos de nuevo acá para mostrarle a la ciudadanía de Concordia que esto sigue en pie y nosotros simplemente queremos trabajar", dijo otro de los obreros despedidos, Daniel Almada."Claramente fue un despido discriminatorio por buscar un gremio representativo, nada más. Nosotros seguimos con la misma forma de pensar. Veníamos a trabajar todos los días, de la misma forma. Hay gente que tiene 15, 18 años en la empresa: toda una vida acá adentro", mencionó Almada.Por otra parte, Almada dijo que las posibilidades de reinsertarse laboralmente son complicadas dada la situación del país. "La gente, la mayoría, se ha tratado de reinsertar como pueda. Pero es complicado y se complica cada día más. No hay vientos de mejora en el país", indicó.Fernández, en tanto, dijo que había realizado algunas changas en la fruta, con naranjas y mandarinas. "Es complicado porque trabajas dos días, tres días; la lluvia no te ayuda en nada", mencionó. "Otros chicos trabajan como servimoto, otros esperan el arándano", mencionó."Le hemos mandado una carta hasta al gobernador cuando estuvo en Concordia y hemos estado de acampe. El gobernador ni siquiera hizo caso al pedido que le hicimos. Le entregamos en mano una carta y directamente ni siquiera fue capaz de acercarse acá en esas dos semanas que estuvimos con la familia bajo lluvia, frío, de mayo. Tampoco se han tratado de comunicar con nosotros", señaló.En el acampe estaba presente la candidata a diputada nacional del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) Nadia Burgos. Al respecto, la postulante al Congreso resaltó que los trabajadores solo quieren recuperar su lugar en la empresa. Al mismo tiempo, mencionó que en el país se vive un momento de crisis. "Y siempre se está intentando ajustar por el lado de los trabajadores", dijo.Para Burgos, debieran acudir a acompañar a los empleados despedidos gremios y partidos políticos. "Si ganan los trabajadores y reincorporamos a los trabajadores de Egger ganamos todos", argumentó.De la misma forma, cuestionó la ausencia de la Secretaría de Trabajo de la Provincia. "Tendrían que estar acompañando y dictando una conciliación obligatoria que obligue a la empresa a devolver la fuente laboral a estos 10 trabajadores", mencionó.