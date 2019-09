Macri: "Los invito a seguir encarnando este cambio cultural juntos"

"Los invito a seguir encarnando este cambio cultural juntos, poniendo el foco en lo que nos une, defendiendo los valores y todo lo que podemos construir", subrayó esta mañana el presidente Mauricio Macri al poner en funciones a la comisión de expertos que llevará adelante la presentación ante la Unesco del proyecto para que el organismo internacional declare a las Rutas Sanmartinianas como Patrimonio de la Humanidad.El Jefe de Estado pidió imitar los valores que legó el Libertador General José de San Martín, remarcó que, "aunque cueste y parezca una locura, ser mejores es posible" y puntualizó que "los argentinos no podemos resignarnos"."Estoy seguro de que somos muchos los que hoy compartimos estos valores y queremos defenderlos" porque "más allá de lo político, lo que está en juego es en qué Argentina, y con qué valores, queremos vivir", puntualizó.Macri encabezó el acto de presentación en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, acompañado por el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro; el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, y el embajador argentino ante la Unesco, Rodolfo Terragno, quien fue el impulsor del proyecto.Participaron también el embajador chileno Sergio Urrejola Monckeberg y representantes de los institutos nacionales Sanmartinano y Belgraniano, y de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina.La Comisión, integrada por 15 especialistas de la historia, la cultura, las fuerzas armadas y la ciencia, deberá presentar ante el organismo con sede en París los documentos y certificaciones antes del 1 de febrero de 2020.El Presidente destacó la "hazaña titánica" que llevaron adelante San Martín y el Ejército de los Andes porque "tuvieron la voluntad de hacer algo que parecía imposible".Dijo que en esos valores a imitar están "la visión, esa que nos muestra objetivos que parecen imposibles; el trabajo común; la perseverancia, sin la cual nada se logra"."La osadía, que permite superar grandes obstáculos. Y la honradez, que le da valor a todas las acciones humanas", señaló.En ese sentido, destacó de San Martín "su vocación por la paz y la unidad de los argentinos"."Alguien podría decir que los valores son conceptos abstractos, algo en lo que podemos concentrarnos cuando lo urgente esté resuelto, cuando en la mesa de los argentinos no falte nada, no falte trabajo, cuando todos los chicos sepan leer, escribir y soñar con el futuro", indicó."Pareciera que los valores nunca son prioritarios, hasta que nos faltan" porque "no se ven, no se tocan, se viven y están en todo lo que hace cada uno de nosotros", afirmó.Y remarcó que se expresan en "el policía que no acepta una coima, en el comerciante que cobra lo que es justo y en el político que trabaja para servir a los demás, y no para sí mismo".Las Rutas Sanmartinianas son los seis pasos ubicados en las provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza, a través de los cuales San Martín cruzó en 1817 hacia Chile con el Ejército de los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en su campaña libertadora.Integran esa ruta Comecaballos (La Rioja, 4100 metros de altitud), Guana (San Juan, 3414 metros), Los Patos (Mendoza, 4200 metros), Uspallata (Mendoza, 3400 metros), Portillo (Mendoza, 4035 metros) y Planchón (Mendoza, 3977 metros).Terragno, delegado permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, subrayó, a su vez, que la de la Comisión se trata de una "tarea decisiva del proceso que llevará a la Unesco a declarar que las rutas sanmartinianas son Patrimonio de la Humanidad"."Debemos probar fehacientemente el carácter único de la trascendencia mundial del cruce liderado, en 1817, por el general San Martín", puntualizó.La ceremonia tuvo lugar en el Hall de los Grandes Símbolos Sanmartinianos, espacio del Regimiento del barrio porteño de Palermo, donde se exponen la espada que el General usó en la batalla de Bailén al luchar contra Napoleón en la Guerra de la Independencia Española y una réplica de la bandera del Ejército de los Andes.La encargada de procurar la promoción y preservación de aquellos sitios considerados "hitos en el planeta" es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la Unesco en 1972.