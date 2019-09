Fernández y Schiaretti se reunieron en la misa en homenaje a De la Sota

. Allí aseguró quey reiteró que la provincia "tendrá un rol central" en su gestión.La ceremonia, que fue encabezada por las hijas de De la Sota, Candelaria y Natalia, y por el gobernador local, Juan Schiaretti, se desarrolló en la catedral provincial y contó con la presencia de diversos referentes del peronismo, como Sergio Massa, Eduardo "Wado" de Pedro y el jefe del bloque justicialista en el Senado, Carlos Caserio.Tras la misa y rodeado de militantes, Fernández dialogó con la prensa y afirmó tener un recuerdo "entrañable" de De la Sota, a quien conoció en 1985. "Cuando su hija me hizo saber que se hacía esta ceremonia y esta recordación solo me dio ganas de venir y acompañarlos".Consultadoy que "podemos pensar distinto". "Seguramente vamos a tomar un café en un rato", anticipó a la espera de apuntalar el apoyo del PJ cordóbes, que ya le brindó respaldo a nivel territorial, aunque no explícitamente a través del mandatario."Estoy muy contento con los cordobeses que ya nos acompañaron y voy a seguir trabajando para convencer a más cordobeses, porque, concluyó el dirigente una vez finalizada la misa.En tanto, en la previa del homenaje, el senador Caserio, el reemplazante de Miguel Pichetto en la Cámara alta y principal nexo entre Fernández y Schiaretti, le sumó presión al gobernador local afirmando que "le gustaría que Schiaretti esté en la foto de los gobernadores con el Alberto Fernández"."Quisiéramos que Schiaretti acompañara porque tarde o temprano la unidad del peronismo va a ser total, me encantaría que el 'Gringo' estuviera en la foto de los gobernadores. Sería un eslabón significativo en este proyecto nuevo que se está creando", cerró.