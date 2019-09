El Becario promueve el arte a través de la Beca Cultural

Lo que dejó el año pasado

El arte en el centro de la escena

Categoría y rubros

El Becario en Escena ya estuvo en cuatro localidades: Villaguay, Cerrito, Colón y Concepción del Uruguay, donde se presentaron diferentes expresiones como música, canto, danza o libre expresión donde se incluye a las artes plásticas."Se trata de un concurso donde los gurises y gurisas se inscriben de manera gratuita en las escuelas o en las delegaciones del Becario. El Instituto se encarga de montar un escenario con sonido e iluminación, y una presentación acorde para mostrar el talento cultural de nuestra provincia", dijo la directora ejecutiva del organismo, Claudia Gieco.En todos los casos, el evento es de entrada libre y gratuita, comienza a las 16:00 y generalmente participan activamente los parientes y compañeros de escuela de quienes se presentan.Aún restan seis galas que se realizarán en las ciudades de Feliciano, Federación, Federal, Rosario del Tala, Paraná y Diamante, completando el mapa provincial."La finalidad del Becario en Escena es otorgar becas culturales a estudiantes entrerrianos de entre 6 y 25 años que estén dentro del sistema educativo en cualquiera de sus niveles. Aquellos que sean elegidos, podrán capacitarse en el instituto, academia, escuela o taller en la disciplina que ellos elijan, siempre que se encuentre dentro del territorio nacional", explica la funcionaria.El Instituto Becario abona la inscripción y la cuota mensual, de hasta 4000 pesos para los ganadores y 1500 para las menciones especiales. Quienes estén interesados en participar, pueden descargar la ficha de inscripción y conocer bases y condiciones en www.institutobecario.gov.ar Durante 2018, casi 900 entrerrianos y entrerrianas participaron de las Galas de El Becario en Escena. Fueron 146 quienes obtuvieron su beca y hoy están capacitándose en la disciplina elegida.Este es el caso de Morena Brem Díaz, de El Brillante, San José. Su mamá Cintia cuenta que, junto a todos compañeritos, participaron en Colón."La maestra de Música los incentivó a participar en la Gala de Colón y se presentaron con un número de percusión", relata.Laura Centurión, es la maestra en cuestión, dicta clases en la Escuela Nº32 y los preparó en las horas de su materia con un número muy especial. Se presentaron con sillas multicolores y, mediante una coreografía cuidadosamente diseñada, realizaron el número que cautivó a los presentes."La percusión con sillas enganchó mucho a los chicos, tal es así que hoy participan en diferentes eventos", dice Cintia.Morena se expresa a través de la percusión y toca el bombo. "En octubre rinde un nuevo examen, dos veces a la semana asiste a la escuela de danzas donde estudia bombo, danzas y folclore gracias a la beca obtenida". Y agrega: "Como mamá fue hermoso participar de esta experiencia porque siguen juntos y es un orgullo verlos en los eventos. Y todo surgió de la escuela. Ahora mi marido busca varios de los chicos con el auto y los lleva a San José, a la academia, a estudiar".Delfina Bravo, de San Justo (dpto. Uruguay), recuerda que ella participó junto a unas compañeras que comparten la pasión por el baile español. "Nos fue muy útil para mí y mis compañeras, y ahora nos estamos capacitando con grandes maestros", comenta.Delfina practica el baile español desde los 4 años: "siempre me gustó actuar y bailar y asisto al instituto de Danzas Arco Iris, en Caseros, y el año pasado me recibí de profe de español. Hace 12 años que bailo" contó emocionada.Ella y sus amigas llegaron a Concepción del Uruguay para participar de El Becario en Escena por información de su profesora, Alejandra Abanzini. "Ella nos propuso ir, así que no lo dudamos", rememora.Mariana Pérez es de Nogoyá y tenía, además de una voz privilegiada, cierta experiencia en concursos."En realidad venía con la idea de participar en concursos. Fui a La Voz Argentina y a otros concursos con el propósito de ganar experiencia. En el caso de El Becario en Escena fui para probar, como una experiencia más", comenta.Y ganó. Ahora Mariana asiste a una profesora de canto de su ciudad a educar su voz y descubrir nuevas técnicas. "Se llama Patricia Hoffman", agrega.Mariana estudia Profesorado en Educación Especial. "Quiero aplicar la voz, mis conocimientos, a lo que será mi ocupación el día de mañana, la Educación. En el profesorado nos incentivan a que busquemos recursos para aplicar y la música como elemento lúdico es un excelente recurso", reflexionó.En otro punto de la geografía provincial, en el departamento Feliciano, Enzo Vargas cuenta que se presentó para actuar porque su hermano lo incentivó. "Soy de San Víctor y toco teclados. Empecé de a poco, algo me enseñó mi hermano", dijo.El joven rememora que miraba meticulosamente a su hermano cuando tocaba, y de esa forma se fue animando a ejecutar el instrumento. "Así empecé pero en realidad terminé siendo autodidacta y toco de oído, hoy con la ayuda de Internet también aprendo mucho de los tutoriales", argumenta.Al sur de la provincia, en Villa Paranacito, encontramos a Benjamín Cárdenas como pez en el agua. "El año pasado era mi último año del secundario, así que eso me animó a participar de El Becario en Escena. No tenía nada que perder, yo cantaba y me presenté. Y tenía la experiencia de haber participado en los Culturales Evita", recuerda.Y ganó. Ahora está perfeccionándose en teclado en la Escuela de Música Ernesto Benavento, de su ciudad. "Fue importante que el evento del Becario se haga en nuestro pueblo y ni pensé que iba a ganar. Fue una sorpresa", cuenta. Benjamín estudia el primer año de Magisterio.El Instituto Becario otorga la posibilidad de capacitarse en arte a través de la Beca Cultural. Es para aquellos estudiantes entrerrianos que tengan 3 años de residencia en la provincia, y está destinada a la capacitación y desarrollo de sus aptitudes artísticas.La beca que se otorga es abonada en 8 (ocho) cuotas iguales que se prorratean para asumir el costo de la inscripción, que se pide en muchos casos.El alumno ganador es quien elige el instituto, academia, escuela o taller, de la disciplina escogida que se encuentre dentro del territorio nacional.La selección de los becarios es a través del evento El Becario en Escena, donde un jurado con conocimiento en la materia de cada localidad definirá los ganadores.Es requisito indispensable para participar, ser estudiante regular, en cualquiera de los niveles de la educación formal, ya sea Primario, Secundario, Terciario y/o Universitario. La Beca Cultural es una pieza fundamental para aquellos jóvenes que necesitan del apoyo y acompañamiento del gobierno provincial. A su vez, cada evento, es una herramienta y espacio abierto para demostrar la creatividad, el talento y el esfuerzo depositado en expresiones culturales.Las categorías habilitadas para competir cuando la participación es individual, son establecidas a partir de la edad del participante: de 6 a 12 años, de 13 a 18 y de 19 a 25 años cumplidos. Los rubros que competirán entre sí son Música (canto, instrumental, recitado); danzas (folclóricas, contemporáneas, clásicas, urbanas); expresiones libres (teatro, artes plásticas, humor, stand up).No podrán competir todas aquellas disciplinas que estén federadas en un deporte. En caso que la participación sea grupal, las edades podrán abarcar desde los 6 hasta a los 25 años, conformando una categoría distinta. Los grupos no podrán exceder el máximo de ocho personas.Quienes resultan ganadores, no pueden aspirar a competir por una nueva beca el año en que están capacitándose. Sí lo pueden hacer quienes reciben una mención especial.