Para Pichetto "hay que reestructurar los planes sociales"

Política Senado convocó a sesión especial que convertirá en ley la Emergencia Alimentaria

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio,, sostuvo quelos planes sociales para "alivianar la carga impositiva a la clase media trabajadora y las pymes", y cuestionó a los "gerentes de la pobreza" que reciben "muchos recursos del gobierno nacional"., sostuvo, y explicó que no se puede comparar la situación con la que atraviesan algunos países de África subsahariana., luego de una semana en la que los movimientos sociales protagonizaron acampes y protestas en distintos puntos de la ciudad, y la Cámara de Diputados aprobó en una sesión especial la prórroga de la, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos."Ningún país de América pone la cantidad impresionante de recursos para los sectores más carenciados que destina este gobierno para la seguridad social", remarcó Pichetto, para quien "si esta situación se acentúa, se va a consolidar la estructura de pobreza y se convierte en una práctica inviable".Para el senador, los planes sociales "no pueden ser para siempre", y consideró que, y apuntó específicamente contra el líder de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP),Pichetto también ofreció declaraciones a, donde aseguró que "no me arrepiento de haber dicho que los piqueteros no trabajan;. "Muchos trabajadores venezolanos tienen trabajo en Argentina porque no están en la cultura de los planes", agregó.En diálogo con el programaexpresó que "no cree" que la ley de Emergencia Alimentaria "resuelva nada" y que "está pensando" cómo votará en la sesión de la Emergencia Alimentaria en el Senado.También se refirió al candidato de Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre quien opinó que "es razonable cuando pide no salir a la calle" y que "busca un espacio de tiempo para tratar de acomodarse e instalar un plan", aunque se mostró contrario a un acuerdo de precios que impulsaría junto a empresarios y gremios, porque "el Pacto Social que hizo Perón en su momento duró 6 meses y voló por el aire".