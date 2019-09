Cristina Kirchner extiende su estadía en Cuba hasta el 19 de septiembre

Ahora la Justicia autorizó a Cristina Kirchner a extender su estadía en Cuba hasta el 19 de septiembre. El aval fue concedido por el Tribunal Oral Federal N°2 este viernes, luego de que la exmandataria viajara de manera sorpresiva al país caribeño a mitad de semana para acompañar a su hija durante su tratamiento.



La ex jefa de Estado había regresado a la Argentina de su última visita a la isla caribeña 12 días atrás, el pasado viernes 30 de agosto.

Con la nueva autorización de los jueces, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos postergará tres días su regreso al país, que estaba previsto para el 16 de septiembre.



La decisión se conoció un día después de que el Tribunal Oral Federal Nº5 pidiera a la defensa de Florencia Kirchner un nuevo informe sobre su estado de salud.



El objetivo de los viajes a Cuba es permanecer cerca de su hija menor, la cineasta Florencia Kirchner, quien se encuentra realizando un tratamiento médico en La Habana: la Justicia la autorizó para estar fuera del país hasta el próximo domingo.



La joven de 29 años viajó en febrero pasado a la isla caribeña para participar de un seminario de guión de cine y desde allí no regresó a Buenos Aires por problemas de salud: "La salud de mi hija fue devastada, no puede permanecer sentada ni de pie", precisó la líder de Unidad Ciudadana en marzo a través de un video difundido en las redes sociales antes de viajar a Cuba.



De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia senadora nacional, su hija estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizantede etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".



El de este miércoles es el quinto viaje de Cristina Kirchner a la isla caribeña para visitar a su hija menor: ante su salida del país, la ex mandatario debió cancelar la presentación de su libro "Sinceramente" en el partido bonaerense de La Matanza, en un acto que se preveía multitudinario y que estaba previsto que se realizara este sábado en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en plena campaña de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.