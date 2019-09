"Hemos ido a contramano del desarrollo durante estos años", dijo Peirano

La politóloga Natalia De Sio y el economista Fernando Peirano, ambos pertenecientes al Grupo Callao e integrantes del equipo económico de Alberto Fernández, estarán en Paraná para realizar diferentes actividades con referentes políticos del Frente de Todos en la provincia, dirigentes empresariales, universidades, sindicatos y dirigentes de otras provincias que se darán cita en la capital provincial.



Además este sábado a las 10:30 en el auditorio Amanda Mayor del rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), ubicado en avenida Ramírez 1143, disertarán en el panel denominado "Los desafíos del desarrollo argentino: cómo crecer con perspectiva federal".



En declaraciones a Elonce TV, Peirano habló sobre la actividad en la capital entrerriana y explicó que "vamos a estar discutiendo cómo este país puede volver a crecer, cómo necesita volver a crecer pero en esta oportunidad con una perspectiva federal. Lo ha señalado muy claramente Alberto Fernández, invitando a las provincias y a los Gobernadores a comprometerse y pensar cuáles son los proyectos y las iniciativas transformadoras que nos van a volver a dar un tono, un pulso, una capacidad de generar riqueza que hoy es algo que tanto se necesita".



Para el economista, la actual situación del país es "muy acuciante, angustia, preocupa. En este contexto estamos discutiendo una ley de emergencia alimentaria para darle al Ejecutivo que hasta el 10 de diciembre tiene que conducir el país, las herramientas para que pueda rearmar el Presupuesto, los fondos públicos y no dejar a nadie sin un plato de comida".



En tal sentido, entendió que "primero hay que cambiar la referencia macroeconómica, hoy empresas de renombre y trayectoria, venden y no tienen beneficios, están quebradas, han cerrado más de 40 empresas por día durante muchísimos meses y el Gobierno ha sido insensible a esa situación. También hay gente que incluso tiene empleo formal y no llega al mínimo para completar una canasta básica. Hay que cambiar esta economía, hemos ido a contramano del desarrollo durante estos años y lo que tenemos que hacer es plantear un nuevo rumbo, un rumbo que empieza por la macroeconomía, por tener otra referencia y otro marco de trabajo, de negociación con el FMI, sigue por un acuerdo de precios y salarios y se completa con un nuevo Presupuesto que ponga el eje en priorizar el consumo y el mercado interno". Elonce.com