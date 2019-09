Bahl anunció que disminuirá la cantidad de Secretarías en el municipio

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, señaló que de cara al 10 de diciembre está trabajando "en la conformación de los equipos" para asumir el Ejecutivo municipal.



En declaraciones a Elonce TV manifestó que "en esta súper orgánica que tiene la municipalidad vemos oportunidades de buscar eficiencia y reducir costos. No vamos a tener 15 Secretarías. Vamos a un formato menor", adelantó durante el programa A Media Mañana. Dijo que se tendrá una estructura "suficiente para alcanzar los objetivos. Estamos conformando muy buenos equipos de gestión, que son imprescindibles".



"Estamos muy preocupados por los números de la municipalidad, pero somos muy optimistas para conformar los equipos para superar esta instancia, lo que llevará un tiempo, porque la actualidad del municipio arrojará un déficit muy alto", acotó.



No obstante, "sabemos que tenemos las condiciones, las ganas y el apoyo de los paranaenses que nos ayudarán para llevar adelante una muy buena gestión", enfatizó.

Acotó que ha sido "infructuosa" la posibilidad de reunirse con el actual jefe comunal. "Hemos mantenido charlas informales pero no tenemos una transición como debería ser, lo cual no es para nada bueno, pero lo asumimos como tal", expresó el actual vicegobernador.



En ese marco, hizo hincapié "en la paralización de prácticamente todas las obras públicas que no tienen financiamiento. También en cuanto a servicio básicos. Cuando uno recorre las calles puede ver cómo está nuestra querida Paraná".



Consultado sobre el transporte urbano, anunció que "es uno de los temas para los cuales estamos consolidando un grupo sólido" y ratificó que habrá una tarea "interactuando permanentemente los cuatro años con el estado provincial para maximizar los recursos". Elonce.com