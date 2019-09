Lombardi: "Nuestra consistencia va a ser premiada"

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, manifestó que le "parece" que la gente va a premiar con el voto en las próximas elecciones general "la consistencia" del gobierno.



En una entrevista con "Cadena 3", Lombardi sostuvo que "todavía se puede revertir el resultado de las PASO porque hay un escenario diferente tanto desde los político como desde lo económico".



"Ahora lo que se está decidiendo es el futuro, no hay que subestimar a los ciudadanos que saben que las PASO fueron para elegir a quienes finalmente se transformaron en candidatos", agregó el responsable de los medios públicos.



Para Lombardi la gestión que encabeza Mauricio Macri es una "fuerza coherente" y remarcó que no tiene problemas en cambiar su política "pensando en el bienestar de la gente, pensando en una sociedad más justa".



"Por el otro lado -añadió Lombardi en relación al Frente de Todos, cómodo ganador de las PASO- se ve una fuerza dispersa, por eso la consistencia nuestra me parece que va a ser premiada con el voto".