Alberto Fernández: "Tengo en claro que voy a recibir un país diezmado"

"El mayor problema que tenemos es el goteo permanente de reservas que sigue vaciando a la Argentina. Tengo en claro que voy a recibir un país diezmado, pero lo que tenemos que hacer es arremangarnos y trabajar en un sentido completamente distinto al del gobierno", precisó Fernández.



El ex jefe de Gabinete sostuvo que tienen "que imaginar el futuro de la Argentina de otro modo" y explicó que lo van "a construir con el esfuerzo de todos porque la crisis y el desgaste que se va a recibir son muy grandes".



"En Tucumán confirmamos que hay predisposición tanto de los industriales como de la CGT", indicó en declaraciones a la señal de cable C5N.

Además, criticó al mandatario nacional al remarcar que "Mauricio Macri es un presidente al que le cuesta entender que él es la causa del problema" y sostuvo que "sus políticas e incapacidad de dar respuestas a los problemas que existen son el problema" que hay.



"No generan trabajo y por eso los acampes y los reclamos de planes", detalló Fernández y enseguida añadió: "Uno de los ejes del acuerdo que propongo es controlar la inflación. Lo vamos a hacer atacando por varios lados, preservando el consumo, desterrando la idea de dolarización de insumos y tarifas y revisando la concentración del mercado y de la comercialización".



"Con lo que está pasando se caen las industrias todos los días. Quienes producen pan se mueven en pesos, cobran y pagan salarios en pesos. Al momento de pagar los insumos se los están cobrando en dólares. Necesitamos desdolarizar las tarifas", afirmó.



El candidato presidencial precisó que tienen "que volver a reconstruir la integración regional de América latina" y reveló que "existen en muchos gobiernos latinoamericanos la intención de integrar economías, teniendo en cuenta lo importante que es hacerlo como región y la fuerza que eso daría".



Fernández aseguró que "de las PASO hasta hoy la cantidad de reservas que se perdieron es terrible" y explicó que "el gobierno tuvo una lógica económica que condujo a este desastre, pero frente al desastre lo que primó fue su incapacidad".



Por último, señaló que "el Estado fue permitiendo que el mercado se concentre y existen muchísimas herramientas legales y técnicas que hoy el Estado no usa".



"Tenemos que poner orden cuando se desequilibra la balanza y también promover la inversión", cerró.