Bordet impulsa estrategias con Canadá para incorporar valor agregado a la madera

El gobernador Gustavo Bordet se reunió este jueves en la Cámara de Comercio de Montreal para avanzar en el desarrollo de las viviendas de madera en la provincia. "el desafío es generar valor agregado y por eso hablamos de viviendas de madera e industria de muebles", sostuvo."El desafío a futuro es generar valor agregado y por eso hablamos de viviendas de madera e industria de muebles para poder tener un mayor desarrollo y generación de empleo", expresó Bordet en el marco de la misión comercial a Canadá que financia el Consejo Federal de Inversiones (CFI). También valoró la relación con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalaqua, y de Corrientes, Gustavo Valdéz, con quienes, afirmó, comparten "la misma visión, de cuál es el futuro del sector foresto industrial"."Hoy estamos ejecutando viviendas de madera en cuatro localidades de Entre Ríos", contó Bordet luego de la reunión con la directora de Desarrollo de Mercados Internacionales de la Cámara de Comercio de Montreal, Erandi Motte-Cortes y la cónsul general en esa ciudad, Fabiana Loguzzo. "La intención es poder agregarle escala a las empresas entrerrianas para que puedan producir en serie y más rápido las unidades habitacionales", afirmó."Nosotros tenemos mucha madera que hoy se está exportando en rollizos que va a China, y sería muy bueno que esa madera tenga un proceso de valor agregado y se pueda aplicar en viviendas para nuestra producción", explicó.El mandatario entrerriano destacó el crecimiento de la actividad foresto industrial en la provincia y en la región y el impulso que significa este tipo de construcción. En ese sentido reiteró la necesidad de "derribar los mitos que dicen que las viviendas de madera son de inferior calidad", y resaltó que "uno puede ver que aquí, en Canadá, hasta las viviendas más lujosas son de madera"."Cuando se analiza detenidamente se encuentra que la vivienda de madera es mucho más económica, y mucho más aislante, de más rápida en su construcción", explicó Bordet en referencia a la experiencia canadiense. "Se puede apreciar que soportan temperaturas de 25 grados bajo cero y más tranquilamente", advirtió."Hay que empezar a llevar a cabo esta desmitificación", indicó Bordet y aclaró que "en lo que nos compete, como Estado provincial, lo estamos haciendo a través de la construcción viviendas de interés social, en el marco de nuestro programa provincial de viviendas, y la gente queda muy contenta". "Hoy estamos ejecutando viviendas de madera en cuatro localidades de Entre Ríos", recordó.En esa línea, Bordet valoró además el intercambio de experiencias y de tecnología que se ha realizado entre las universidades canadienses e instituciones de Concordia. "Era normal que a Entre Ríos venga la universidad de Quebec a querer formar cooperativas y trabajadores para la construcción de viviendas de madera. Luego se ha venido aquí desde la zona foresto industrial para ver los sistemas de producción", detalló el mandatario, y señaló que "hace algunos años logramos aprobar el certificado de aptitud técnica necesario, gracias a lo cual empezamos la primera construcción de viviendas de madera de interés social"."También el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) Concordia tiene un largo proceso de desarrollo de viviendas de madera", resaltó el mandatario y se remitió a su etapa como intendente: "trabajamos junto al INTA y buscamos que la gente se anime a construir viviendas de madera por la calidad, y porque hay que salir un poco de lo que es la tradición de hacer en concreto para poder ir a trabajar en material en seco, que realmente da un resultado notable y de mucha calidad".Además, el mandatario recordó una experiencia de construcción en madera desarrollada por el INTA Concordia que luego de una tormenta en la que cayeron todos los árboles de alrededor se mantuvo en pie, y coincidió en que fue "formidable la construcción". "Es mucho más simple y sencilla", reiteró y llamó a la gente a "animarse".Asimismo, Bordet puso de relieve el impulso que ha significado para la actividad maderera de toda la Mesopotamia la reactivación de los puertos que llevó a cabo su gestión: "Hoy los rollizos que están saliendo son de pino, que vienen de Misiones y hemos empezado los primeros embarques la semana pasada de eucaliptos y álamo a China, la semana pasada. Esto nos puede abrir una gran oportunidad a futuro", señaló."El rollizo que se está exportando es el excedente y la verdad es que hay que sacarlo rápido. Y hoy estamos operando por Concepción del Uruguay, se completa en Montevideo, pero la buena noticia es que el completamiento lo estamos haciendo en Ibicuy. Y la otra buena noticia es que el rollizo que viene de Misiones llega en tren al ramal de Holt Ibicuy, que desde que se cerró no se había utilizado y hoy está llegando con rollizos y sale el barco directamente a China con la madera que viene desde Misiones", describió Bordet en Canadá.Por último no descartó que "el álamo también puede ser muy interesante a futuro porque también tenemos una gran producción y esto puede resultar muy interesante en un mercado como el Chino, que es muy grande", sin embargo "el desafío a futuro es generar valor agregado y por eso hablamos de viviendas de madera e industria de muebles para poder tener un mayor desarrollo en cuanto a valor agregado y a generación de empleo" concluyó Bordet y recordó que "he participado en todas las mesas forestales y a esto lo debatimos entre todos".